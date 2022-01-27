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Капитальный ремонт столичной Окружной дороги: стали известны сроки окончания

Капитальный ремонт столичной Окружной дороги: стали известны сроки окончания

В Киеве сейчас выполняется капитальный ремонт отрезка пути от Одесской площади до Жулянского моста.

Об этом сообщил в интервью «Вечернему Киеву» первый заместитель главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Игорь Галайчук.

«По техническому состоянию этот участок окружной дороги был одним из худших. Киевляне на это постоянно жаловались, но город ничего не мог поделать, поскольку этот и другие участки Киевского полукольца находились на балансе Киевской области», — подчеркнул Игорь Галайчук.

Однако осенью прошлого года удалось поставить Окружную дорогу на баланс Киева. И уже выполняются ремонтные работы.

Начался капитальный ремонт с основания — прокладки ливневой канализации. Это почти 5 тысяч погонных метров новых инженерных сетей, ведь дождевой канализации здесь не было вовсе. Сейчас происходит даже не асфальтирование дороги, а полная замена дорожного покрытия на трехслойное асфальтобетонное.

Также здесь отремонтируют тротуары и обустроят велодорожку. Кроме того, капитальный ремонт включает обновление трех светофорных объектов и восьми павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. А чтобы шум от машин не досаждал жителям Теремков, установят семиметровое барьерное ограждение.

«Поэтому с уверенностью могу сказать, вскоре Окружная дорога превратится в автобан, не хуже, чем в Европе. Его открытие запланировали на 2022 год», — подчеркнул Игорь Галайчук.

По материалам Судебно-юридическая газета
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