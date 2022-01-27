🌟 Проголосуйте за лучших на финансовом рынке. FinAwards-2022!

В Украине немало финансовых и инвестиционных продуктов, клиентских сервисов, инноваций, рекламных проектов и эффективных топ-менеджеров рынка финуслуг.

Для того чтобы отметить лучших из них, мы ежегодно проводим специальную церемонию награждения — FinAwards. Кстати, в 2022 году мы проведем эту церемонию уже в юбилейный, пятый раз!

Все эти годы неизменно и важно для нас отмечать труд и мотивировать работу самых достойных решений и компаний, которые заслужили именно ваше уважение и любовь благодаря своей ежедневной работе. Тех решений и компаний, которые приносят и будут приносить в будущем пользу своим пользователям и потребителям.

Прямо сейчас вы можете отдать голос за лучших в своей номинации. Для этого переходите по ссылке, где проходит голосование, выбирайте номинацию и отмечайте своих фаворитов.

Благодарны за каждый объективный голос!

Из кого можно выбрать? На FinAwards-2022 28 номинаций! Отдельные категории существуют и для банков, и для страховых компаний, и для небанковских финансовых компаний.

Cреди участников 38 банков, 27 МФО, 11 страховых и 2 инвест. компании. Всего участники отправили нам 332 заявки на номинации!

Победители во всех номинациях (кроме «Народный банк» и «Устойчивый банк» — в этих категориях победители формируются благодаря соответствующим рейтингам на сайте «Минфин») определяются путем открытого голосования читателей сайтов Finance.ua и «Минфин», голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов.

Во избежания накрутки голосов на сайте установлена экспертиза на бот-трафик. Более подробно о правилах конкурса вы можете узнать тут.

✅ Голосование уже открыто! С 01.02.2022 до 27.02.2022 осуществляется прием голосов на сайте премии и параллельно ведется независимая экспертиза и голосование жюри конкурса.

Победителей мы огласим на церемонии награждения в Киеве, которая состоится 18 марта 2022 г. в Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134.

Билеты на церемонию награждения можно уже приобрести по ссылке.

Голосуйте за лучших! Выбирайте лучшее!