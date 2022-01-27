По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (52,511 млн грн и 47,347 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (46 и 34), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,24−28,25 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активных заявок по доллару на сумму 99,858 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,2500 — 60 000
28,2400 — 120 000
28,2400 — 150 000
28,2400 — 100 000
28,2400 — 150 000
28,2400 — 20 000
28,2400 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,2400 — 2 000
28,2400 — 30 000
28,2400 — 10 000
28,2400 — 10 000
28,2400 — 35 000
28,2500 — 15 000
28,2500 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,2748 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,2207 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
 916; Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
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