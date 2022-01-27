Старт карьеры: подборка перспективных стажировок февраля

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от rabota.ua о подборке стажировок, в которых работодатели открывают свои двери тем, у кого нет опыта, но есть желание развиваться.

Стажер-аналитик в Abbott (Киев). Глобальная компания, которая создает продукты и технологии во всех областях здравоохранения, приглашает в команду стажера-аналитика. Пожелания к соискателям: высшее образование/студенты последних курсов; опытный пользователь пакета MS Office (особенно Excel); системное мышление, высокая обучаемость, готовность разбираться в новом и работать в команде, открытость к изменениям и любознательность; развитое аналитическое мышление; английский – Intermediate.

От компании стажеры получат практический опыт в международной компании в течение 5-ти мес.; оплачиваемую стажировку; возможность работать в офисе и удаленно; перспективы профессионального роста.

Менеджер по подбору персонала в сфере IT (без опыта работы) в ITExpert (Винница). Рекрутинговое агентство ищет себе в команду начинающего IT-рекрутера. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Ожидания от соискателей: желание развиваться в рекрутинге; готовность учиться и быстро схватывать материал; способность в течение первого месяца работы освоить технику поиска информации и ресурсов в рекрутинге; к концу первого месяца работы – научиться составлять письма и описание вакансий.

Анонсируется: ментор, который будет помогать разобраться в новой сфере; медицинское страхование; обучение с нуля; возможность карьерного и профессионального роста; участие в еженедельном мини-клубе по рекрутингу; тематические мероприятия; отсутствие дресс-кода; полная занятость.

Intern Java/Scala Developer – индивидуальная стажировка в SysGears (Днепр). IT-компания приглашает на стажировку. В кандидатах ценятся: развитые навыки критического мышления и самостоятельного обучения; знание алгоритмов, структур данных и общих принципов организации кода; опыт самостоятельной разработки простых программ с помощью Java или другого языка; теоретические знания Java или Scala, Groovy, Kotlin, C++, C#; английский – Pre-Intermediate (если выше – будет плюсом); желание учиться и развиваться.

Во время стажировки предлагается: индивидуальный процесс обучения с опытным ментором; академическая программа (Java и Scala) с практическими задачами; выплата стипендии в три этапа в течение всей стажировки; переход на позицию Junior после успешного прохождения стажировки; занятия по английскому языку, в том числе с носителями языка; онлайн-формат обучения на период карантина; длительность: 2-3 месяца; формат: 5 дней в неделю (пн-пт), полный день (8 часов). После успешного окончания стажировки есть шанс занять должность Junior Software Engineer в компании.

Обучение Java в NIX Solutions (Харьков).

IT-команда приглашает на бесплатное обучение будущих Junior Java Developer. Портрет идеального кандидата: знает английский на уровне Intermediate и выше; свободно владеет компьютерной терминологией; не боится слов «булева алгебра» и «теория множеств»; понимает базовые принципы ООП; владеет знаниями Java и среды разработки (компиляция, запуск, настройка); знаком с WEB (HTTP, HTML, CSS, терминология).

Будущих Junior Java Developer ждет: от 4-х до 5-ти месяцев новых знаний и практик; формат – 2 или 3 раза в неделю в будние дни; ориентировочный старт обучения – февраль-март 2022.

Стажер-аналитик в отдел аналитики (Data Analyst Trainee) в Henkel (Киев). Немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов, приглашает стажера-аналитика в отдел аналитики бизнес подразделения «Косметические средства». Необходимые навыки: умение обрабатывать большие массивы данных; знание MS Excel (сложные формулы, Pivot Table, DAX-формулы, подключение других источников Power Query); умение писать сложные SQL-запросы с различными условиями и объединениями; опыт работы с аналитическими системами будет плюсом (Power BI, QlikView).

Работодатель готов предложить: официальное трудоустройство; конкурентную заработную плату; годовой бонус по результатам работы; возможность карьерного и профессионального роста в международной компании; возможность гибкого рабочего графика.

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