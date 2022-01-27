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В УЗ рассказали, сколько человек за месяц перевез восстановленный электропоезд Skoda

В УЗ рассказали, сколько человек за месяц перевез восстановленный электропоезд Skoda

Восстановленный электропоезд Skoda за месяц с начала курсирования перевез более 13 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Первые рейсы восстановленный электропоезд совершил по маршруту Киев — Львов.

А с 21 января 2022 года электропоезд курсирует под номером 747 по маршруту Киев — Тернополь.

В УЗ добавили, что в отдельные пиковые дни населенность поезда составляла около 100%.

В компании напомнили, что ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Skoda постройки 2012 года производился на ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод» АО «Укрзализныця».

В ходе работ выполнили ремонт экипажной части поезда, тормозного оборудования, всех систем жизнеобеспечения поезда, обновили интерьер: заменили покрытие пола, перетащили кресла, заменили окна, восстановили лакокрасочное покрытие внутренних панелей и другое.

Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.

По материалам Економічна Правда
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