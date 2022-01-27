В УЗ рассказали, сколько человек за месяц перевез восстановленный электропоезд Skoda

Восстановленный электропоезд Skoda за месяц с начала курсирования перевез более 13 тысяч пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Первые рейсы восстановленный электропоезд совершил по маршруту Киев — Львов.
А с 21 января 2022 года электропоезд курсирует под номером 747 по маршруту Киев — Тернополь.
В УЗ добавили, что в отдельные пиковые дни населенность поезда составляла около 100%.
В компании напомнили, что ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Skoda постройки 2012 года производился на ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод» АО «Укрзализныця».
В ходе работ выполнили ремонт экипажной части поезда, тормозного оборудования, всех систем жизнеобеспечения поезда, обновили интерьер: заменили покрытие пола, перетащили кресла, заменили окна, восстановили лакокрасочное покрытие внутренних панелей и другое.
Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимостиВчера, 15:01 - 2808 25
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах4 ч. назад - 2831 7
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 4536 6
Средняя зарплата педагогов растет быстрее, чем средняя в стране, – Госстат6 ч. назад - 485 3
Увеличение армии и более высокая зарплата военным - Зеленский подписал указ3 ч. назад - 912 2
Маск представил новый электровелосипед Tesla — Model B (фото, видео)Вчера, 18:30 - 5517 1
Сроки окончания программы «єПідтримка»Вчера, 16:06 - 5488
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 4536 6
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах4 ч. назад - 2831 7
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимостиВчера, 15:01 - 2808 25
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Вчера, 12:40 - 683
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 782
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1953
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1096 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 909 1