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Рынок смартфонов по итогам 2021 года: топ-3 (инфографика)

Рынок смартфонов по итогам 2021 года: топ-3 (инфографика)

Мировые поставки смартфонов выросли на 4% в годовом исчислении и достигли 1,39 млрд единиц в 2021 году — на рынке лидировала компания Samsung (271 млн единиц).

Об этом говорится в отчете аналитиков Counterpoint Research.

Мировые поставки в 4 квартале прошлого года сократились на 6% в годовом исчислении и достигли 371 млн ед.

«Мировой рынок смартфонов вырос впервые с 2017 года. Но, несмотря на рост на 4%, годовые поставки оставались ниже уровня до пандемии из-за продолжения влияния COVID-19, а также из-за нехватки компонентов», — говорят аналитики.

При этом, лидером на рынке в прошлом году остался Samsung — рост на 6%, компания продала более 270 млн смартфонов по всему миру.

На втором месте Apple, сокративший разрыв: 237,9 млн смартфонов в прошлом году — это на 18% больше, чем в 2020-м.

Топ-3 замыкает Xiaomi — китайская компания отгрузила более 190 миллионов смартфонов в 2021 году — это на 31% больше 2020 года.

Также в топ-5 производитель OPPO (143,2 млн, +28%) и Vivo (131,3 млн, +21%).

По материалам Економічна Правда
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