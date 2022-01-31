В США с конвейера сняли VW Passat

Компания Volkswagen прекратила выпускать в США седан Volkswagen Passat. Скоро эту модель снимут с конвейера и в Европе.

Седаны не выдерживают конкуренцию со стороны кроссоверов. Поэтому многие автопроизводители от них отказываются. Закончится выпуск и знаменитого Volkswagen Passat, который когда-то пользовался большой популярностью во многих странах мира.

В США продажи Passat начались в 1974 году (до 1990 года для американского рынка эта модель называлась Dasher и Quantum). За все время в Соединенных Штатах продали более 1,8 млн автомобилей Passat. Первые шесть поколения этой модели для США импортировались из Европы. Только с седьмого поколения было организовано серийное производство Пассатов на одном из американских заводов.

В 2021 году на американском рынке продали около 23 тысяч автомобилей Volkswagen Passat. Считается, что это мало.