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Украина выкупила ВВП-варранты на $170 млн

Украина выкупила ВВП-варранты на $170 млн

Украина в декабре 2021 года выкупила 5,6% эмиссии ВВП-варрантов после покупки 11% в августе 2020 года.

Об этом сообщил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Минфин в декабре потратил около $170 млн на выкуп ВВП-варрантов. Правительство сэкономило в прошлом году на процентах по госдолгу (по сравнению с планом), поэтому могло себе позволить такие расходы. Было бы, конечно, лучше сейчас покупать, когда они упали в цене, но кто же им это позволит сегодня», – написал Александр Паращий.

Во время январского обострения ожиданий нападения РФ на Украину котировки ВВП-варрантов упали до 73,7% от номинала.

Согласно данным Госказначейства, по состоянию на конец ноября выплаты по государственным деривативам составляли 997,724 млн грн.

Речь идет о выплате $40,75 млн держателям ВВП-варрантов в мае 2021 года за экономический рост 2019 года.

Однако уже по состоянию на конец декабря показатель выплат по государственным деривативам вырос до 5,633 млрд грн.

Учитывая, что выплата дохода по ВВП-варрантам происходит всего один раз в год, рост расходов в декабре на 4,635 млрд грн (это $170 млн по курсу около 27,2 грн/$) мог быть вызван только выкупом ВВП-варрантов.

«Усиленно готовимся к будущему экономическому росту», – отметил Александр Паращий. Речь идет о том, что выплаты по ВВП-варрантам привязаны к росту ВВП и будут продолжаться до 2041 года.

Минфин на своем сайте о таком выкупе еще не сообщал.

Украина позволила себе выкупать ВВП-варранты, которые были выпущены в рамках списания в 2015 году 20% еврооблигаций, только в 2020 году. И сразу в августе 2020 года впервые объявила о выкупе на рынке примерно 10% ВВП-варрантов. По номинальной стоимости они стоили $320 млн, а по рыночным котировкам (на уровне 86% от номинала) – $275 млн.

Минфин обещал продолжать выкуп ВВП-варрантов.

Суммарно Минфин выкупил уже 16,6% эмиссии, подсчитал Александр Паращий.

В Минэкономики оценили ВВП Украины в 2021 году в рекордные $200 млрд.

По материалам Финансовый клуб
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