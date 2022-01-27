В первом квартал ожидается импорт 6 миллионов тонн угля - Шмыгаль

В первом квартале ожидается прибытие в Украину 6 млн тонн угля при ожидаемых затратах 5,5 млн т.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Начиная с ноября прошлого года в Украину поступило 14 судов с энергетическим углем. Продолжаются переговоры об увеличении поставок угля на февраль-март этого года. В общем, в 1 квартале запланированы поставки угля на склады ТЭС на уровне 6 млн тонн», – сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, с начала года добыча украинского угля выросла почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Шмыгаль напомнил, что в этом отопительном сезоне основную нагрузку в энергосистеме несет атомная генерация: в настоящее время работает 14 атомных энергоблоков, а в начале февраля к сети будет подключен 15-ый энергоблок.