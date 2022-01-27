В первом квартал ожидается импорт 6 миллионов тонн угля - Шмыгаль

В первом квартале ожидается прибытие в Украину 6 млн тонн угля при ожидаемых затратах 5,5 млн т.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Начиная с ноября прошлого года в Украину поступило 14 судов с энергетическим углем. Продолжаются переговоры об увеличении поставок угля на февраль-март этого года. В общем, в 1 квартале запланированы поставки угля на склады ТЭС на уровне 6 млн тонн», – сказал Шмыгаль.
По словам главы правительства, с начала года добыча украинского угля выросла почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Шмыгаль напомнил, что в этом отопительном сезоне основную нагрузку в энергосистеме несет атомная генерация: в настоящее время работает 14 атомных энергоблоков, а в начале февраля к сети будет подключен 15-ый энергоблок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Развитие трудоемких отраслей АПК даст возможность вернуть 1 млн заробитчан из ПольшиПозавчера, 20:07 - 804 6
«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селеВчера, 08:39 - 3275 4
Более 30% украинцев не доверяют ни одному банку — исследованиеВчера, 13:37 - 437 2
Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДДВчера, 09:34 - 3346 2
В Пенсионном фонде рассказали, когда время на инвалидности не включат в страховой стажВчера, 14:47 - 599 1
Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДДВчера, 09:34 - 3346 2
«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селеВчера, 08:39 - 3275 4
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 2872
Законно ли взимать средства с заработной платы без предупрежденияВчера, 11:00 - 1459
Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась УкраинаВчера, 21:23 - 1039 2
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 559
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1553
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 961 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 778 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 976 5