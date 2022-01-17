Межбанк: вернется ли курс к 27 гривнам в ближайшее время

Сегодня на валютном рынке наступает момент истины. После максимального нагнетания страхов по перспективам военных действий с РФ – вчерашнее заявление МИД России в сочетании с хоть каким-то позитивом по итогам встречи “нормандской четверки” – несколько ослабило агрессивную скупку валюты нерезидентами на нашем межбанке. И после взлета котировок выше важного психологического уровня в 29 гривен за доллар – к вечеру гривна начала постепенно возвращать утраченные ранее позиции.

ОВГЗ

Если иностранцы сегодня окончательно успокоятся – то ажиотаж на межбанке стихнет вообще. Местным игрокам надо закрывать непростой первый месяц года и им не до особых спекуляций с валютой. А нерезидентам не особо хочется терять при выходе из украинскихна вторичном рынке и фактор “жадности” никто не отменял.

Если же иностранцы не поверят в ослабление напряженности между Украиной-РФ и РФ-Западом и США, то давление на курс гривны сохранится и Нацбанку снова придется закрывать нехватку валюты за счет резервов.

Поэтому сегодняшнее поведение межбанка является принципиальным для курсообразования не только в пятницу, но и практически повлияет на курсовой тренд на ближайшую неделю минимум.

ФРС

США

Кроме этого, последние заявленияо возможном более активном и частом повышении процентных ставок в 2022 году для борьбы с инфляцией – существенно меняет расклады на фондовом, валютном и даже сырьевом мировом рынках. Это непосредственно будет отражаться и на Украине в части как стоимости энергоносителей, так и в части стоимости той же руды и металла. И только аграрии могут быть спокойны – в силу объективных причин продовольствие пока будет дорожать, что выгодно нашим экспортерам.

Так что поведение валютного рынка сегодня будет очень важным для общего состояния “здоровья” гривны на ближайшее время. Из местных факторов против нацвалюты будет играть возмещение НДС экспортерам, что снижает их интерес к продаже валюты. Но если они увидят, что котировки быстро проседают – они сами не станут придерживать валютную выручку, накопившуюся за последние дни, чтобы не потерять на курсе.

ОВГЗ

Скорее всего, по инерции часть нерезидентов еще пока продолжит выходить из, что добавит определенного давления на курс гривны на сегодняшних торгах. Но это давление будет быстро сходить на нет. Нацбанку придется пока присутствовать на рынке, но в какой-то мере уже просто для сглаживания колебаний, а не для тушения глобальных курсовых пожаров. И даже если регулятор и будет продавать доллар, то уже в меньших объемах. По нашим расчетам – не более $30-70 млн максимум.

Но несмотря на относительный позитив вчерашнего дня и некоторое снижение котировок под вечер – мы не прогнозируем быстрого возврата курса доллара от уровням около 27 гривен. Дело в том, что последние события на фоне скупки валюты нерезидентами позволили чиновникам быстро повысить курс доллара к заложенным в бюджет 28,6-28,7 гривнам. И теперь при существенном возврате курса к прежним уровням – бюджет прилично пострадает, чего они естественно не хотят. Так что мы бы не ожидали глобального отката курса к уровням лета-осени прошлого года.

По расчетам Finance.ua объемы операций на торгах в пятницу составят не менее $160-230 млн при заключении до 510-640 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 28 января будут в пределах: доллар — коридор 28,65 – 28,95 грн, евро — коридор 31,90 – 32,30 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,84 / 28,86

евро – 32,07 / 32,09

Курсы валют на Межбанке

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