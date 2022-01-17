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Рада одобрила законопроект о консервации части ГТС в случае падения транзита газа

Рада одобрила законопроект о консервации части ГТС в случае падения транзита газа

Верховная Рада приняла за основу проект закона №6133 «О внесении изменений в закон «О нефти и газе» по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа».

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 238 народных депутатов.

В частности, предлагается ввести распределение подземных газохранилищ и магистральных трубопроводов на критические и некритические, предусмотреть возможность вывода из эксплуатации подземных хранилищ газа в порядке, установленном Кабинетом министров, а также определить порядок установления особого режима эксплуатации магистральных трубопроводов в условиях ограниченного транзита природного газа.

Решение об отнесении подземных хранилищ газа к критическим будет принимать Кабмин. В то же время к некритическим хранилищам предлагается отнести такие, которые в течение последних трех лет использовались менее чем на 25% проектной мощности.

Также предлагается установить особый режим эксплуатации магистральных газопроводов в условиях ограниченного транзита.

Особый режим эксплуатации магистральных газопроводов может производиться оператором ГТС и предусматривает осуществление ряда мер по отключению технологических трубопроводов и инженерных сетей магистрального трубопровода с целью оптимизации расходов на его содержание в безопасном состоянии с сохранением соответствующего магистрального трубопровода, который не привлекается к транспортировке природного газа.

По материалам Mind
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