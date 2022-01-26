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Правила для заробитчан в Польше: что изменится в 2022-м

Правила для заробитчан в Польше: что изменится в 2022-м

В конце 2021 года власти Польши изменили трудовое законодательство, чем упростили украинским трудовым мигрантам пребывание, а также трудоустройство на территории страны. В связи с тем, что много украинских граждан уезжают работать в европейские страны, в первую очередь страдает сама Украина. Однако, по словам экспертов, в 2022 году количество мигрантов не будет расти. Об этом пишет Обозреватель.

Читайте также: Польша введет налоговые льготы для заробитчан

Профильный портал grc отмечает, что раньше работодатели в Польше испытывали риски во время трудоустройства украинских граждан на короткий срок, поскольку в дальнейшем им приходилось обновлять разрешение на работу и пребывание в стране.

Однако изменения в польском законодательстве открывают больше возможностей не только для работодателей, но и для иностранных сотрудников. Многие эксперты имеют общий прогноз касаемо трудовой миграции в наступившем году, отмечая, что она останется на уровне 2021 года. Предпосылки для значительного ее роста или снижения пока что отсутствуют.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, если Россия не начнет массированную агрессию в отношении Украины, то количество заробитчан, как и мигрантов, не изменится по сравнению с прошлым годом. Эксперт отмечает, что в нашей стране уже сформирована прослойка населения, которая вовлечена в трудовую миграцию. В процентном соотношении это 13-16.

Большая часть украинских граждан, по утверждению специалиста, не собирается покидать страну. В издании отмечают, что многие работодатели в Польше заинтересованы в неофициально трудоустроенных работниках. Это позволяет им платить работникам меньше, чем минимальную зарплату, нарушая права сотрудников и не платя налоги в госбюджет. Помимо этого, если нелегальные работники травмируются, заболевают, то по большому счету остаются ни с чем. Нередко заробитчане становятся жертвами афер со стороны недобросовестных работодателей. Случаи, когда нелегальный работников оставляют без зарплаты — довольно распространенная практика.

Справка Finance.ua:

  • В сентябре сообщалось, что Польша введет налоговые льготы для заробитчан. Что меняется: заробитчане в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. В течение следующих трех лет они смогут вычесть 50% из налога, уплаченного за предыдущий год. Минфин Польши заявляет, что в течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни.
По материалам Комментарии
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