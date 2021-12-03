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С сегодняшнего дня Польша ужесточила правила въезда

С сегодняшнего дня Польша ужесточила правила въезда

С сегодняшнего дня, 15 декабря, правительство Польши изменило правила въезда в страну. Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы. Finance.ua узнал подробности

С сегодняшнего дня лица, въезжающие в Польшу из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины), при пересечении границы должны предоставить:

  • результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Требование теста касается даже полностью вакцинированных граждан.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Польша введет налоговые льготы для заробитчан. Что меняется: заробитчане в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. В течение следующих трех лет они смогут вычесть 50% из налога, уплаченного за предыдущий год. Минфин Польши заявляет, что в течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни.

Справка Finance.ua:

  • на сегодня более миллиона украинцев легально работают в Польше на постоянной основе или в течение сезона, но в Польше существуют обязательства по уплате налога на доход, который удерживается с заработной платы;
  • мигранты, которые долгое время проживают на территории Польши, в какой-то момент начинают задумываться о том, как получить гражданство Польши. Способов, как получить гражданство Польши гражданину Украины, существует несколько.
По материалам Finance.UA
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