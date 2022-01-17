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Результаты админуслуг в Украине можно получить по почте

Результаты админуслуг в Украине можно получить по почте

Результаты административных услуг, в частности разрешительные документы и выписки из государственных реестров, можно получить по почте.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Мы расширяем количество админуслуг, результаты которых можно быстро и комфортно получить по Укрпочте. Правительство приняло соответствующие изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи и примерного регламента ЦПАУ», — сказано в сообщении.

Граждане смогут получить по почте, в частности, разрешительные документы, выписки из государственных реестров, результаты пенсионных услуг, постановку на учет ВПЛ и тому подобное.

«В законодательстве отсутствовал единый для всех порядок доставки результатов админуслуг. Теперь, благодаря принятому Правительством положению, не нужно ходить в ЦПАУ дважды — за оформлением заявки на услугу и получением результата. Граждане смогут получить необходимые документы дома», — отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Украинцы смогут заказать результаты админуслуг на дом или на почтовое отделение. Юридическим лицам письма будут отправлять в абонентские почтовые ящики, канцелярии или вручать представителю. А ЦПАУ, наконец, получат четкий алгоритм взаимодействия с клиентами и почтой по отправке результатов.

По материалам Finance.UA
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