Какую зарплату получают учителя и директора школ в Киеве

В Киеве у учителей зарплаты больше из-за надбавок, доплат и премий из городского бюджета. Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян рассказала, сколько зарабатывают педагоги в столице.

Однако, по ее словам, жизнь в Киеве значительно дороже. К тому же, столица – это город больших возможностей, и у учителей всегда есть соблазн найти работу с лучшей зарплатой.

Фиданян отметила, что с 1 января 2022 года:

учитель высшей категории в столице будет получать на руки вместе со всеми доплатами 14 тысяч гривен,

а учитель без категории – 7 751 гривен. Но это при условии, если он работает на ставку (18 часов в неделю).

Она добавила, что большинство учителей в Киеве работают на полторы ставки, соответственно в них сумма будет больше.

Сколько получает директор школы? Чиновница говорит, что осуществлять реформу образования невозможно без повышения зарплат директорам и их заместителям. Ведь не могут учителя изменить систему в школе, если администрация этого не поддерживает.

Ситуация такова: молодой директор, имея только административные часы (если он не преподает), с 1 января со всеми надбавками и доплатами будет получать 12 367 гривен “чистыми”, – сказала Фиданян.

То есть учитель может получить больше, хотя у директора, в отличие от него, четкий 8-часовой рабочий день. Зарплата педагога зависит от стажа, категории и т.п., а руководителя школы – только от количества учащихся в учреждении.

Педагог добавляет, что в Киеве давно установили надбавки к зарплате администрации школы. Поэтому, кроме надбавок за выслугу лет и престижность педагогического труда, из городского бюджета директору выплачивают:

надбавку за сложность и напряженность в работе – 50% к окладу,

единовременное денежное вознаграждение (100% к окладу), премию.

В конце концов директор, имеющий большой стаж и 9 часов педагогической нагрузки каждую неделю, получает довольно приличную зарплату.

По мнению Фиданян, наихудшая ситуация в Киеве с помощниками воспитателя детских садов (нянями), у которых зарплата — мизерные 5 тысяч гривен. Ведь столько же получает уборщица, не имеющая дела с детьми.