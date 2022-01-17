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США готовятся обеспечить Европу газом при обострении конфликта с Россией

США готовятся обеспечить Европу газом при обострении конфликта с Россией

Администрация президента США Джозефа Байдена ищет способы обеспечить энергоснабжение стран Европы в случае, если Кремль сократит экспорт нефти и газа в ответ на поддержку Украины. Об этом сообщает CNBC.

«Мы ведем переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить поставки и выделить эти объемы европейским покупателям», — на условиях анонимности заявил журналистам во вторник высокопоставленный представитель администрации президента США.

«Мы работаем над выявлением дополнительных объемов нероссийского природного газа из различных регионов мира от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — добавил он и отметил, что запасы энергоносителей в Европе значительно снизились из-за сокращения российских поставок в последние несколько месяцев.

По словам чиновника, администрация Байдена также координирует действия с крупными покупателями и поставщиками сжиженного природного газа, чтобы в случае необходимости обеспечить его перенаправление в Европу.

«Если Россия решит использовать свои поставки природного газа или сырой нефти в качестве оружия, это не обойдется без последствий для российской экономики», — пояснил журналистам другой высокопоставленный чиновник администрации.

В январе 2022 года представители Госдепартамента США уже обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае вторжения России в Украину. Переговоры провел советник президента США по глобальной энергобезопасности Амос Хохстайн. При этом Госдепартамент не просил компании наращивать производство.

В то же время законопроект о введении санкций против российского газопровода «Северный поток-2», автором которого является сенатор-республиканец Тед Круз, 13 января не набрал достаточного количества голосов в сенате США.

По материалам Дело
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