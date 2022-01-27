Самые привлекательные места для покупки недвижимости

Составлен рейтинг самых привлекательных мест для покупки недвижимости за границей.

Исследования провели аналитики портала недвижимости Property Guides.

При составлении рейтинга учитывались стоимость жизни, возможность работать удаленно и балансировать работу и личную жизнь.

ТОП-5 лучших мест:

Малага (Испания). Красивый испанский город имеет активное сообщество экспатов и является одним из самых гостеприимных в стране. Средиземноморский климат Малаги предполагает продолжительное, жаркое, сухое лето и мягкую зиму, что делает его идеальным местом для отдыха на пляже. А еще это рай для любителей гольфа с более чем 50 полями в нескольких минутах езды от города.

Афины (Греция). Недавний опрос, проведенный ритейлером упаковки RAJA, оценил Афины как лучшее место для переезда в 2022 году. Чтобы определить победителя, аналитики изучили ряд факторов: уровень занятости, безопасность, стоимость жизни и здравоохранение. Арендная плата в Афинах на 135% ниже, чем в Великобритании, продукты недорогие и натуральные — много овощей и морепродуктов. Кроме того, греческая программа «Золотая виза» в настоящее время одобряет больше заявок, чем аналогичная в Португалии.

Клонакилти (Ирландия). В 2021 году более 2 400 человек оценили 470 мест в Ирландии, чтобы определить окончательный список The Irish Times «Лучшее место для жизни в Ирландии». Клонакилти был безусловным фаворитом. Судьи объявили Клонакилти «прогрессивным сообществом, выступающим за инклюзивность и разнообразие, новаторским городом, который можно рассматривать как образец для других городов во всем мире». Это первый в Ирландии город «справедливой торговли», который получил статус «крутого сообщества» за свои усилия по сокращению углеродного следа и предлагает доступ к песчаным пляжам натуральным фермерским продуктам и кофе.

Остин (Техас, США). В ходе пандемии более 150 компаний, в том числе Apple, Dell, Tesla, либо объявили о планах переехать в Остин, либо заявили, что будут создавать больше рабочих мест в своих нынешних локациях в городе. Кроме того, Остин буквально «утопает» в зелени, внесён в список городов США с самым большим числом велосипедистов, известен выбором кафе и ресторанов, культурных мероприятий.

Апулия (Италия). Апулия, которую часто называют «новой Тосканой», быстро становится фаворитом среди эмигрантов, которые охотятся за недорогой неторопливой жизнью и великолепными пляжами. Одна из главных особенностей города — здесь все еще можно найти загородные дома всего за € 30 000, хоть и придется вложиться в ремонт.