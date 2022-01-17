Совет ЕС одобрил измененные рекомендации для путешествий в условиях пандемии коронавируса, которые теперь основываются на «индивидуальной ситуации» путешественников и не привязываются к региону происхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе.

Рекомендация вступит в силу с 1 февраля. Ее приняли с учетом существенного увеличения охвата вакцинацией в странах ЕС и использования цифрового ковид-сертификата.

Согласно новой рекомендации, связанные с коронавирусом требования должны принимать во внимание статус лица-путешественника, а не ситуацию в регионе, кроме территорий, где уровень распространения вируса очень высок.

«Это означает, что сертификат о прививке от коронавируса, результат теста или перенесенной болезни, заверенный европейским цифровым ковид-сертификатом, должен быть ключевым фактором. Индивидуальный подход существенно упростит действующие правила и предоставит путешественникам больше ясности и определенности», — отмечают в коммюнике.

Рекомендуется, что к путешественникам, имеющим действующий цифровой ковид-сертификат, не должны применяться дополнительные ограничения свободы передвижения. Имеется в виду:

сертификат о полном курсе прививок от коронавируса, при условии, что с последней дозы полного курса прошло более 14 и не более 270 дней, или если человек после этого получил бустерную дозу. Страны-члены могут по своему усмотрению признавать прививки не только утвержденными в ЕС вакцинами, а и другими, утвержденными национальными органами власти или ВОЗ ;

сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР -теста, полученный не более чем за 72 часа до поездки, или антиген-тест, полученный максимум за 24 часа до поездки;

сертификат о выздоровлении, при условии, что с даты положительного теста прошло не более 180 дней.

От путешественников, которые не могут предоставить такого сертификата, могут потребовать тест до поездки или не позднее 24 часов после прибытия, кроме категорий-исключений, в т. ч. детей в возрасте до 12 лет.

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний просят и в дальнейшем публиковать «светофорные» карты, показывающие ситуацию с коронавирусом, учитывая инцидентность за последние 2 недели, охват вакцинацией и объемы тестирования.

«На основе этих карт страны-члены должны применять меры по поездкам в и из „темно-красных зон“, где распространение вируса очень значительное. В частности, стоит предостерегать от несущественных поездок и требовать от людей, которые возвращаются из этих зон и не имеют прививки или справки о недавнем выздоровлении, делать тест перед отлетом и отбыть самоизоляцию по прибытии», — отмечается в рекомендации.

Из этого правила также будут предусмотрены исключения для определенных категорий путешественников (которые имеют важные функции или потребности, людей, которые пересекают границу для поездок на работу, дети до 12 лет).

В качестве предохранителя предполагается, что рекомендации могут быть пересмотрены, если будут обнаружены новые варианты вируса, вызывающие обеспокоенность.

Отмечается, что министры стран ЕС пришли к согласию относительно применения таких правил, в том числе, любые ограничения в отношении поездок должны быть недискриминационными и соразмерными, а также — что страны ЕС в принципе не должны ограничивать поездки путешественников из других стран-членов ЕС.