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Переход Рады на paperless отсрочили

Переход Рады на paperless отсрочили

Верховная Рада приняла закон №6528 «О внесении изменения в пункт 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины».

Документ поддержали 233 народных депутата.

Так, уже принятый Закон Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины» предусматривает, что с первого дня седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва должно начаться использование единой автоматизированной системы работы с документами в парламенте.

Вместо этого законом №6528 предлагается отсрочить этот процесс. В тексте документа отмечается, что до первого дня девятой сессии Верховной Рады девятого созыва документы, предусмотренные Регламентом ВР, могут создаваться как в бумажной, так и в электронной форме.

Авторы документа аргументируют целесообразность принятия соответствующей инициативы тем, что в парламенте недавно была создана рабочая группа по подготовке комплексных законодательных предложений по внесению изменений в законы в сфере парламентского права, которая будет заниматься системным усовершенствованием положений соответствующих актов, в том числе и Регламента ВР. В связи с этим, по их мнению, продление периода опытной эксплуатации единой автоматизированной системы работы с документами с целью усовершенствования ее функционала должно происходить по обновленным парламентским процедурам.

По материалам Укринформ
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