Переход Рады на paperless отсрочили

Верховная Рада приняла закон №6528 «О внесении изменения в пункт 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины».
Документ поддержали 233 народных депутата.
Так, уже принятый Закон Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины» предусматривает, что с первого дня седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва должно начаться использование единой автоматизированной системы работы с документами в парламенте.
Вместо этого законом №6528 предлагается отсрочить этот процесс. В тексте документа отмечается, что до первого дня девятой сессии Верховной Рады девятого созыва документы, предусмотренные Регламентом ВР, могут создаваться как в бумажной, так и в электронной форме.
Авторы документа аргументируют целесообразность принятия соответствующей инициативы тем, что в парламенте недавно была создана рабочая группа по подготовке комплексных законодательных предложений по внесению изменений в законы в сфере парламентского права, которая будет заниматься системным усовершенствованием положений соответствующих актов, в том числе и Регламента ВР. В связи с этим, по их мнению, продление периода опытной эксплуатации единой автоматизированной системы работы с документами с целью усовершенствования ее функционала должно происходить по обновленным парламентским процедурам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 16:38 - 1524 13
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуВчера, 15:33 - 4042 8
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежа2 ч. назад - 1402 6
Межбанк: будет ли новый обвал гривны6 ч. назад - 2626 3
5 городов Украины, где недвижимость дорожает быстрее всегоВчера, 19:01 - 5171
Межбанк: что творится и почему гривна обвалиласьВчера, 18:10 - 4263
Как правильно закрыть счет, если не пользуетесь банковской картой8 ч. назад - 3658
Сколько зарабатывают украинские тестировщики зимой 2022 годаВчера, 16:01 - 2721
Межбанк: будет ли новый обвал гривны6 ч. назад - 2626 3
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 675 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 515
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 694 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2255 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1335 1