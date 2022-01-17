Мэр Нью-Йорка конвертировал свою первую зарплату в криптовалюту

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил 21 января, что конвертировал свою первую зарплату с американских долларов в биткоины. Транзакция состоялась с помощью сервиса Coinbase – крупнейшего сервиса обмена криптовалюты в США.

О намерении мэра провести такую транзакцию и получать заработную плату в криптовалюте сообщает официальный сайт города Нью-Йорк.

“Нью-Йорк является центром мира, и мы хотим, чтобы он стал центром криптовалюты и других финансовых инноваций”, – сказал Адамс в своем заявлении.

Он также заявил, что такие инновации помогут властям города создавать новые рабочие места, улучшать состояние экономики и привлекать таланты со всего мира.

Ранее Эрик Адамс публично обещал, что будет конвертировать свою зарплату мэра в криптовалюту. Уже 21 января Эрик Адамс опубликовал видео, где заявил, что выполнил свое обещание. Официальные правила департамента труда США запрещают платить заработную плату работникам в криптовалюте. Именно из-за этого ее приходится конвертировать уже после выплаты.