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Межбанк: доллар начал дешеветь

Межбанк: доллар начал дешеветь

Пятница прошла позитивно для гривны, хотя объемы операций были не столь значительными, как во все предыдущие дни. Лишь после обеда статистика торгов превысила $98 млн, что достаточно скромно для этой недели.

С самого утра на межбанке было достаточно спокойно. Выход любого крупного игрока как всегда менял расклад по спросу и предложению на торгах, но никакого ажиотажа не было.

Более того, после 15 часов предложение превышало спрос, покупателей особо не нашлось и НБУ вышел с покупкой доллара по 28,23 гривны и выкупил порядка $20 млн.

Это неплохой знак для рынка, после многомиллионных вынужденных продаж валюты регулятором последних дней.

В итоге, за день доллар с утренних 28,31/28,33 гривен после небольшого роста до 28,33/28,35 к 11 часам, уже к полудню стал проседать. В 12 часам его котировки находились уже в пределах 28,305/28,325 гривен, а после обеда упали до 28,28/28,30 к 15 часам и до 28,215/28,235 к концу дня.

Главные события 21 января на валютном рынке:

1) Доллар с утренних стартовых 28,31/28,33 к вечеру подешевел до 28,215/28,235 гривен.

2) Нацбанк выкупил после обеда $20 млн по 28,23 гривны .

3) Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,3254 гривен, а официальный курс на 24 января 2022 года установлен на уровне 28,3181 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,21 / 28,23
евро – 32,02 / 32,04

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1349 / 1,1351

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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