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Самые популярные модели импортных авто с пробегом в Украине

Самые популярные модели импортных авто с пробегом в Украине

По итогам 2021 года на украинском авторынке сформировались устоявшиеся тренды. Перечень самых популярных среди украинцев моделей, как правило, не меняется.

Лидером рынка импорта подержанных авто оказалась марка Volkswagen, с долей 17,6% от общего количества.

На втором месте — Renault (8,9%), а третье место занял Ford (8,5%).

Самым популярным легковым авто с пробегом, привезенным в 2021 году, стал Volkswagen Passat. Этих автомобилей в течение 2021 года привезли 30,7 тысячи. Пассат возглавляет рейтинг “свежепригнанных” авто уже третий год подряд.

Второе место занял популярный в Германии Volkswagen Golf (26,6 тыс.), а третье — Skoda Octavia (24 тыс.). Таким образом, первых три места достались автомобилям концерна VAG. В целом продукция этого немецкого автопроизводителя заняла 9 из 30 позиций.

Самые популярные подержанные автомобили, ввезенные из-за рубежа в течение 2021 года:

  • Volkswagen Passat — 30 664
  • Volkswagen Golf — 26 550
  • Skoda Octavia — 23 975
  • Renault Megane — 19 540
  • Ford Focus — 16 402
  • Renault Scenic — 12 841
  • Opel Zafira — 12 331
  • Opel Astra — 11 646
  • Skoda Fabia — 9 848
  • Hyundai Sonata — 8 921
  • Audi A48 — 349
  • Nissan Rogue — 8 270

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По материалам MMR
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