Самые популярные модели импортных авто с пробегом в Украине

По итогам 2021 года на украинском авторынке сформировались устоявшиеся тренды. Перечень самых популярных среди украинцев моделей, как правило, не меняется.
Лидером рынка импорта подержанных авто оказалась марка Volkswagen, с долей 17,6% от общего количества.
На втором месте — Renault (8,9%), а третье место занял Ford (8,5%).
Самым популярным легковым авто с пробегом, привезенным в 2021 году, стал Volkswagen Passat. Этих автомобилей в течение 2021 года привезли 30,7 тысячи. Пассат возглавляет рейтинг “свежепригнанных” авто уже третий год подряд.
Второе место занял популярный в Германии Volkswagen Golf (26,6 тыс.), а третье — Skoda Octavia (24 тыс.). Таким образом, первых три места достались автомобилям концерна VAG. В целом продукция этого немецкого автопроизводителя заняла 9 из 30 позиций.
Самые популярные подержанные автомобили, ввезенные из-за рубежа в течение 2021 года:
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