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Ставки будут расти: аналитик о депозитах после решения НБУ

Ставки будут расти: аналитик о депозитах после решения НБУ

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 21 января с 9% до 10%. Учетная ставка НБУ — это ориентир стоимости денег, который, среди прочего, влияет и на банковские ставки.

Как отмечается в материале, по сути, учетная ставка — это цена, по которой Нацбанк кредитует другие банки, влияя через этот инструмент на цены. Если ставка высокая, то и кредиты дорогие, а потому население и бизнес предпочитают их не брать, а накапливать.

Будет ли прямое влияние учетной ставки на ставки банков по кредитам и депозитам — вопрос неоднозначный. В НБУ уверяют, что этот инструмент работает, что видно по итогам прошлого года, когда ставки также повышались.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив указывает, что ставки по депозитам несколько выросли в последнем квартале 2021 года и продолжат расти в этом году. Но против этого играет серьезный фактор — очень высокая ликвидность банковской системы. «Люди продолжают держать деньги в банках даже при текущих процентах», — говорит он.

Отметим, в декабре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с концом 2020 года ставки снизились на 3,2 п.п.

h2 .Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 9,0% до 10,0% с 21 января 2022 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте прошлого года и вызванный скачком инфляции.

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По материалам РБК-Украина
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