Правэкс Банк уменьшает ставку по ипотеке до 5,99% годовых

Киев, 20 января, 2022 – Правэкс Банк снизил процентную ставку по ипотеке для клиентов до 5,99% в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%».

В апреле 2021 года Банк заключил соглашение с Фондом развития предпринимательства о партнерстве в государственной программе «Доступная ипотека 7%», реализуемое при поддержке Президента и Правительства Украины в лице Министерства финансов Украины. При сотрудничестве с Фондом по данной программе Банк тщательно проанализировал ее условия и, получив консультацию у Фонда, пришел к выводу, что данная программа устанавливает максимальные условия кредитования, что не мешает уполномоченным банкам уменьшать процентную ставку для своих клиентов. Учитывая, что Правэкс Банк на рынке кредитования физических лиц предоставляет одни из лучших условий, а это ипотечные и персональные кредиты, кредитные карты, Банк решил продолжить свою деятельность в этом направлении и реализовать подход доступного кредитования в ипотечной программе.

«Наш Банк запускает уникальный для рынка продукт: в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%» мы предоставляем клиентам кредит с процентом по ипотеке всего – 5,99%. Мы решили создать для наших клиентов привлекательные условия и помочь приобрести свое жилье по более низкой процентной ставке. Уменьшение стоимости ипотечных кредитов предоставит больше возможностей клиентам осуществить мечту о собственном жилье. Ведь кредит стал выгоднее аренды, а ипотечное кредитование по своему уровню приблизилось к европейским стандартам», – отметил заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев.

Такая инициатива Банка была поддержана Министерством финансов Украины и Фондом, поскольку способствует дальнейшему снижению процентных ставок по ипотечным кредитам и дает верный сигнал другим участникам Государственной программы «Доступная ипотека 7%» к осуществлению аналогичных шагов.

Особенностью программы “Доступная ипотека 7%” являются лучшие условия приобретения, низкая процентная ставка, доступность ежемесячного платежа для потребителя, прозрачность и открытость.

Основные условия программы:

Срок кредита – от 1 до 20 лет (для домов с землей/таунхаузов – 1 до 15 лет).

Максимальная сумма кредита – 2 000 000 гривен и не может превышать 80% стоимости нормативной площади предмета ипотеки, определенной программой.

Максимальная стоимость предмета ипотеки – 2 500 000 гривен.

Собственный взнос – от 20% от стоимости предмета ипотеки.

Процентная ставка, оплачиваемая Заемщиком – 5,99% при соблюдении всех условий кредитного договора и программы «Доступная ипотека 7%».

Базовая ставка по ипотечному кредиту – UIRD *12M+4,5%.

Реальная процентная ставка (общие расходы по кредиту для клиента) – от 7,77% **

Способ погашения – стандартная схема и аннуитет.

Разовая комиссия за предоставление кредита – 0,5% от суммы кредита.

Страхование предмета ипотеки (ежегодно) – 0,30% от рыночной стоимости недвижимости.

Страхование жизни Заемщика (ежегодно) – 0,50% суммы задолженности по кредиту.

*UIRD 12M UAH – принимается ставка UIRD 12M UAH, опубликованная НБУ, действовавшая в первый банковский день календарного месяца, предшествующая месяцу пересмотра/установления процентной ставки.

**Для расчета ставки принималось значение UIRD 12M= 8,70%

Условия программы распространяются на приобретение кредита:

готовых квартир в жилых домах квартирного типа (многоквартирном доме);

индивидуальных жилых домов вместе с земельным участком, на котором он расположен

(без ограничений, кроме расположенных в областных центрах с численностью населения более 1 млн., по официальным данным Государственной службы статистики, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее десяти лет, предшествующих текущему (в 2022 году – с 01.01.). 2012).

За доступным кредитом уже можно обращаться в любое отделение Правэкс Банка или оставить заявку по ссылке..

Справка:

АО «Правэкс Банк», часть Группы Интеза Санпаоло с 2008 года работает на рынке Украины с 1992 года и предоставляет услуги клиентам уже более 25 лет. Банк работает на всей территории страны и предоставляет весь спектр банковских услуг розничным, корпоративным и институциональным клиентам. Используя лучшие практики и международное присутствие Группы Интеза Санпаоло, АО «Правэкс Банк» предлагает инновационные решения для корпоративных клиентов по рабочему капиталу и инвестиционному финансированию, депозитам, международным платежам и денежным переводам, специальным условиям торгового финансирования. Среди основных продуктов для розничных клиентов АО «Правэкс Банк» – ипотечное кредитование, «Европейский персональный кредит» и пакет услуг «Famiglia».

Группа Интеза Санпаоло является ведущим банком в Италии и одним из самых надежных и прибыльных банков в Европе. Он предлагает услуги коммерческого, корпоративного и инвестиционного банкинга, услуги управления активами и страховые услуги. Группа Интеза Санпаоло имеет примерно 14,7 млн ​​клиентов в Италии, я ки получают услуги как через цифровые, так и через традиционные каналы обслуживания. Международные дочерние банки Группы обслуживают 7,1 млн. клиентов во всей Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Управление корпоративного и инвестиционного банкинга IMI работает по всему миру, работа его многочисленных отделений координируется пятью центрами – в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Дубае и Милане. Интеза Санпаоло считается одним из самых стабильных банков в мире. Для группы создания ценности означает быть движущей силой роста, приносить пользу как обществу, так и экономике. Заботясь об охране окружающей среды, Группа учредила фонд в сумме 6 млрд. евро для целей развития циркулярной экономики. Интеза Санполо поддерживает значительные проекты по экономической инклюзии и снижению уровня бедности, в том числе фонд влияния в сумме 1,2 млрд евро для кредитов, предоставляемых социальным группам населения, которым трудно получить доступ к кредитованию. Интеза Санпаоло имеет высокий уровень вовлеченности в культурные инициативы, организованные Банковской Группой или реализуемые в сотрудничестве с другими компаниями в Италии и в других регионах. Это включает в себя постоянные и временные выставки, на которых демонстрируется впечатляющее художественное богатство Банка в Галерее Италии, музеях Группы, которые находятся в Милане, Неаполе, Виченце и один из которых скоро откроется в Турине.