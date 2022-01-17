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Летом Ryanair хочет открыть 13 новых маршрутов (направления)

Летом Ryanair хочет открыть 13 новых маршрутов (направления)

Авиакомпания Ryanair намерена запустить 13 новых маршрутов в летнем расписании 2022 года.
Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«Ryanair обнародовала свое летнее расписание полетов из Украины с 13 новыми маршрутами (90 в целом) по самым популярным европейским направлениям. Благодаря подписанию соглашения об открытом небе между ЕС и Украиной авиакомпания будет выполнять еженедельно более 230 рейсов по таким новым направлениям как Брюссель, Лондон, Нюрнберг, Стокгольм, Венеция, Варшава и Загреб», — говорится в нём.

Авиакомпания будет совершать полеты по таким новым маршрутам:

  • «Киев — Брюссель-Шарлеруа (Бельгия)», «Киев — Корфу (Греция)», «Киев — Стокгольм-Арланда (Швеция)»;
  • «Львов — Барселона (Испания)», Львов — Брюссель-Шарлеруа (Бельгия)", «Львов — Гданьск (Польша)», «Львов — Нюрнберг (Германия)», «Львов — Стокгольм-Арланда (Швеция), «Львов — Загреб (Хорватия)»;
  • «Одесса — Брюссель-Шарлеруа (Бельгия)», «Одесса — Лондон-Станстед (Великобритания)», «Одесса — Венеция Марко Поло (Италия)»;
  • «Херсон — Варшава-Модлин (Польша)».

Согласно сообщению, авиакомпания запустила распродажу билетов по тарифам от 639 гривен на путешествия до конца октября 2022 года, которые можно забронировать до полуночи пятницы 21 января.

«Объединение воздушного пространства ЕС и Украины откроет нам путь к потенциальному базированию самолетов в Украине после того, как в ближайшие годы будет поставлено 210 самолетов Gamechanger», — цитируется в сообщении коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннес.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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