Летом Ryanair хочет открыть 13 новых маршрутов (направления)

Авиакомпания Ryanair намерена запустить 13 новых маршрутов в летнем расписании 2022 года.
Об этом говорится в сообщении авиакомпании.
«Ryanair обнародовала свое летнее расписание полетов из Украины с 13 новыми маршрутами (90 в целом) по самым популярным европейским направлениям. Благодаря подписанию соглашения об открытом небе между ЕС и Украиной авиакомпания будет выполнять еженедельно более 230 рейсов по таким новым направлениям как Брюссель, Лондон, Нюрнберг, Стокгольм, Венеция, Варшава и Загреб», — говорится в нём.
Авиакомпания будет совершать полеты по таким новым маршрутам:
Согласно сообщению, авиакомпания запустила распродажу билетов по тарифам от 639 гривен на путешествия до конца октября 2022 года, которые можно забронировать до полуночи пятницы 21 января.
«Объединение воздушного пространства ЕС и Украины откроет нам путь к потенциальному базированию самолетов в Украине после того, как в ближайшие годы будет поставлено 210 самолетов Gamechanger», — цитируется в сообщении коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннес.
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