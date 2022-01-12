ПриватБанк не смог вернуть право собственности на киевский отель «Мир»

Северный апелляционный хозсуд отказал ПриватБанку в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Хозсуда Киева по делу об отмене права собственности банка на киевский отель «Мир». Банк обжалует это решение.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как заявили в финучреждении, ПриватБанк обжалует эти судебные решения в Верховном Суде.

«Незаконные решения судов приняты в пользу компаний, вероятно, связанных с одним из бывших владельцев банка — Геннадием Боголюбовым, и, как следует из сведений, размещенных на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), уже получили лицензию на размещение в отеле „Мир“ казино», — говорится в сообщении.

В банке добавляют, что во время рассмотрения судебного дела с целью усложнения возврата недвижимого имущества гостиницы «Мир» в собственность ПриватБанка, здание отеля было продано компаниями, «вероятно связанными с одним из экс-владельцев банка, и разделено на несколько самостоятельных объектов».

«Банком, безусловно, будут обжалованы указанные судебные решения в кассационном порядке в Верховном Суде, который уже второй раз будет вынужден пересматривать решение Северного апелляционного хозяйственного суда по этому делу, постановленное с многочисленными нарушениями действующего законодательства», — говорится в позиции банка.