Sotheby's выставит на аукцион самый большой в истории бриллиант с оплатой в крипте (фото)

Sotheby’s анонсировал торги редким черным бриллиантом The Enigma (Загадка) весом 555,55 карата. Аукционный дом примет оплату в Bitcoin, Ethereum и стейблкойне USDC от консорциума Сentre. Торги состоятся с 3 по 9 февраля, сообщает ForkLog.
Фото Sotheby’s
Представители Sotheby’s отметили, что решение принимать криптовалюту в качестве оплаты отражает тот факт, что цифровые активы «начали оставлять свой след в мире физического искусства».
Что известно о драгоценности? В 2006 году The Enigma попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире. Его происхождение связывают с падением метеорита. По другой версии, это обломок астероида, столкнувшегося с Землей.
The world’s largest faceted diamond to come to auction is more than just a jewel. https://t.co/A8ryo4azIE— TOWN&COUNTRY (@TandCmag) January 17, 2022
Редкий черный бриллиант The Enigma никогда не выставлялся публично и не продавался, он хранится в одной коллекции уже более 20 лет. Дизайн камня вдохновлен Хамсой — ближневосточным защитным амулетом в форме открытой ладони с пятью пальцами. Число пять отражено как в 555,55 каратах бриллианта, так и в его огранке с 55 гранями.
Торги брильянтом пройдут без резервной цены. Он достанется автору самой высокой ставки, независимо от рыночной стоимости.
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