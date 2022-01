Sotheby's выставит на аукцион самый большой в истории бриллиант с оплатой в крипте (фото)

Sotheby’s анонсировал торги редким черным бриллиантом The Enigma (Загадка) весом 555,55 карата. Аукционный дом примет оплату в Bitcoin, Ethereum и стейблкойне USDC от консорциума Сentre. Торги состоятся с 3 по 9 февраля, сообщает ForkLog.



Фото Sotheby’s

Представители Sotheby’s отметили, что решение принимать криптовалюту в качестве оплаты отражает тот факт, что цифровые активы «начали оставлять свой след в мире физического искусства».

Что известно о драгоценности? В 2006 году The Enigma попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире. Его происхождение связывают с падением метеорита. По другой версии, это обломок астероида, столкнувшегося с Землей.

The world’s largest faceted diamond to come to auction is more than just a jewel. https://t.co/A8ryo4azIE

TOWN

COUNTRY