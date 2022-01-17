Трудовая миграция: станет ли больше украинских заробитчан в 2022 году

Трудовую миграцию в Украине традиционно считают экономической проблемой общества. Десять лет назад специалисты преимущественно занимались оттоком интеллекта из Украины, однако нынешняя статистика показывает, что на заработки за границу выезжают преимущественно отечественные рабочие кадры. Об этом сообщает портал grc.ua.

Согласно данным отчета о международной миграции (World Migration Report 2022), Украина занимает 8 место в списке стран, граждане которых выезжают на работу за границу, с показателем 5,5-6 миллионов человек. Из них более 1,5 млн украинцев работали в Польше.

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Почему выбирают Польшу? В целом Польша остается одним из наиболее популярных направлений для трудовой миграции украинцев. Причин несколько. Во-первых, Польша страна-сосед, член Европейского союза, страна с уровнем жизни выше, чем в нашей стране, а также условия труда в Польше соответствуют европейским стандартам.

Прогнозы. Увеличится ли в этом году количество трудовых мигрантов из Украины, или же наоборот? Прогнозы неутешительны. Чаще всего причины для поиска работы за границей следующие: недовольство уровнем заработка или невозможность найти работу в Украине, отсутствие ощущения безопасности и неуверенность в завтрашнем дне, желание обеспечить лучшее будущее своим детям.

Средняя номинальная зарплата в Украине в 2021 году повысилась, однако реальные заработки работников не увеличились, учитывая уровень инфляции. В октябре прошлого года потребительская инфляция впервые перешла двузначную отметку, превысила прогноз Нацбанка и составляла 10,9%. В этом году Всемирный банк ухудшил прогноз экономического роста стран мира.

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Следовательно, прогнозируя рост средней номинальной заработной платы согласно тенденциям последних лет, можно предположить, что реальная заработная плата украинцев если и увеличится, то незначительно.

Какие зарплаты предлагают в Польше? За рубежом трудовые мигранты могут рассчитывать на заработок, преимущественно больше, чем в Украине. Если сравнивать с Польшей, то согласно данным кадрового портала grc.ua средняя предлагаемая зарплата в Польше – 78 100 грн.

От 44 100 грн до 103 500 грн предлагают 50% работодателей.

От 103 500 до 123 300 грн – 29%.

От 123 300 грн – 21%.

Кроме того, важной предпосылкой увеличения количества трудовых мигрантов является то, что зарубежные работодатели заинтересованы в привлечении украинских трудовых кадров в свои компании. В той же Польше для содержания иностранных работников, семьи которых остались в Украине, компании-работодатели способствуют объединению семей. Есть практики того, что компании-работодатели помогают в трудоустройстве и устройстве и обучении членам семей своих иностранных работников.

Упрощение для трудовых мигрантов. Нельзя игнорировать и тот факт, что в конце 2021 года польский сейм внес поправки в законы и упростил трудовым мигрантам пребывание и трудоустройство в стране. Если раньше польские работодатели испытывали риски в трудоустройстве украинских работников на короткий срок, ибо дальше им нужно было обновлять разрешение на работу и пребывание в стране, то новые положения дают большие возможности как для работодателей, так и для иностранных работников. Есть все основания полагать, что новые положения закона станут причиной изменения характера и сроков пребывания трудовых мигрантов с краткосрочного на средне- и долгосрочный, мотивировать польских работодателей трудоустраивать иностранных работников, а также повлечет активность трудоустройства украинцев в Польше.

Не дало прогнозируемого эффекта и внедрение в начале прошлого года правительственной инициативы по реинтеграции мигрантов в украинскую экономику, согласно которой те, кто вернулся в Украину, могут получить от государства 5 000 евро на открытие бизнеса. Согласно официальным статистическим данным, объемы трудовой миграции в 2021 быстро восстановились и превзошли доководные показатели. За первое полугодие 2021 года в Польшу выдано более 400 тысяч рабочих виз, а за весь 2020 год – всего 500 тысяч.

Поэтому можно прогнозировать, что в 2022 году количество украинских трудовых мигрантов не уменьшится. Однако напоследок отметим, что у такого явления как трудовая миграция есть и положительные стороны. Ежегодно в Украину поступают средства денежных переводов трудовых мигрантов. Нацбанк в конце 2021 года повысил прогноз роста переводов трудовых мигрантов с 13 млрд USD до 14 млрд USD. Эти средства – один из основных источников валютных поступлений, которые улучшают внутренний спрос и играют важную роль в развитии экономики Украины.