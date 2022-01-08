Новый штраф для работодателей не спасет от дискриминации, – юрист

Для трудоустройства женщин были сняты запреты на сотни профессий, которые ранее рекомендовались лишь мужчинам. Но без популяризации мировых практик и заинтересованности работодателей проблема дискриминации будет актуальна.

Проблема сексизма и эйджизма (дискриминации по возрасту) при найме на работу в Украине по-прежнему останется актуальной. И вступившие в силу изменения в закон о рекламе, которыми предусмотрены новые правила при публикации требований к соискателям, тут не помогут.

Такое мнение выразил юрист кадрового портала grc.ua Андрей Ивченко.

Напомним, теперь работодатели, которые будут использовать в объявлениях вакансий характеристики, дискриминирующие кандидатов, должны будут заплатить штраф 65 000 грн.

Юристы сомневаются, что подобная мера будет реализована в нынешнем правовом поле — процедура слишком забюрократизирована, а недобросовестные работодатели найдут лазейки при отборе кандидатов.

«Только представьте, какую цепочку действий нужно пройти кандидату от начала спора с виновником до его окончания. В среднем, это займет 12 месяцев», — Андрей Ивченко.

Он уточняет, что сперва кандидату нужно будет найти «владельца» объявления, составить запрос или претензию. Потом обратиться в соответствующие инстанции, где ответы обычно дают на протяжении 30 дней. Позднее — суд и расходы на адвоката.

Все это вряд ли будет актуальным и обоснованным для соискателя.