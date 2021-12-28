Впервые с августа 2021 года: стоимость Bitcoin упала ниже 40 тыс. долларов

В понедельник, 10 января, стоимость Bitcoin во время торговой сессии опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов. Такой показатель зафиксирован впервые с августа 2021 года.
Об этом свидетельствует информация на портале Coin Telegraph.
Отмечается, что падение составило 4,36% до 39 739 долларов.
Курс Bitcoin снижается третью неделю подряд. Суммарно за это время криптовалюта подешевела более чем на 20%. Причем сильнейшее падение пришлось на первую неделю года, когда инвесторы получили новогодний «подарок» в виде удешевления Bitcoin на 13%.
Отметим, что к утру 11 января курс BTC был на уровне чуть выше 42 тыс. дол.
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