Впервые с августа 2021 года: стоимость Bitcoin упала ниже 40 тыс. долларов

В понедельник, 10 января, стоимость Bitcoin во время торговой сессии опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов. Такой показатель зафиксирован впервые с августа 2021 года.

Об этом свидетельствует информация на портале Coin Telegraph.

Отмечается, что падение составило 4,36% до 39 739 долларов.

Курс Bitcoin снижается третью неделю подряд. Суммарно за это время криптовалюта подешевела более чем на 20%. Причем сильнейшее падение пришлось на первую неделю года, когда инвесторы получили новогодний «подарок» в виде удешевления Bitcoin на 13%.

Отметим, что к утру 11 января курс BTC был на уровне чуть выше 42 тыс. дол.

Справка Finance.ua:

президент Сальвадора Найиб Букеле выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты возрастет до $ 100 тыс.;

при этом основатель Twitter и бывший CEO компании Джек Дорси заявил, что BTC заменит американский доллар;