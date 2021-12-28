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Впервые с августа 2021 года: стоимость Bitcoin упала ниже 40 тыс. долларов

Впервые с августа 2021 года: стоимость Bitcoin упала ниже 40 тыс. долларов

В понедельник, 10 января, стоимость Bitcoin во время торговой сессии опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов. Такой показатель зафиксирован впервые с августа 2021 года.

Об этом свидетельствует информация на портале Coin Telegraph.

Отмечается, что падение составило 4,36% до 39 739 долларов.

Курс Bitcoin снижается третью неделю подряд. Суммарно за это время криптовалюта подешевела более чем на 20%. Причем сильнейшее падение пришлось на первую неделю года, когда инвесторы получили новогодний «подарок» в виде удешевления Bitcoin на 13%.

Отметим, что к утру 11 января курс BTC был на уровне чуть выше 42 тыс. дол.

Справка Finance.ua:

  • президент Сальвадора Найиб Букеле выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты возрастет до $ 100 тыс.;
  • при этом основатель Twitter и бывший CEO компании Джек Дорси заявил, что BTC заменит американский доллар;
  • аналитики JPMorgan назвали справедливой ценой Bitcoin $ 35 тысяч за монету, однако в случае снижения волатильности цифрового золота, эксперты банка считают обоснованной цену в два раза выше, или $ 73 000.
По материалам РБК-Украина
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