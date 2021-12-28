Bitcoin заменит американский доллар, - бывший CEO Twitter

Основатель Twitter и бывший CEO компании Джек Дорси заявил, что BTC заменит американский доллар.
Об этом он заявил в обсуждении под постом хип-хоп певицы Cardi B.
Как и многие другие рэперы, а также спортсмены и блогеры, Cardi B заключила несколько контрактов с партнерами в крипто-сфере. В августе 2020 исполнительница раздала среди подписчиков BTC на 1 млн долларов.
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Ранее она поинтересовалась у своей аудитории, может ли криптовалюта заменить доллары. Основатель Twitter Джек Дорси отметил, что да, но это по силам пока что только Bitcoin.
Напомним, Дорси создал собственный проект — Block (ранее Square), владеет большим капиталом в BTC и направлял Twitter на интеграцию как цифровых активов, так и контента, связанного с ними.
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