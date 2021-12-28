Цены на зерновые в мире достигли максимального за 10 лет уровня — ООН

По итогам 2021 года цены на зерновые достигли максимального уровня с 2012 года и на 27,2% превысили показатель 2020 года.

Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

При этом, цены на кукурузу выросли на 44,1%, на пшеницу — на 31,3%, в то же время цены на рис снизились на 4%.

«В декабре 2021 года цены на основные продукты питания немного снизились, однако по итогам прошлого года они оказались значительно выше, чем в 2020 году. В целом индекс продовольственных цен ФАО по сравнению с ноябрьским показателем в декабре снизился на 0,9% и составил 133,7 пунктов. Значение этого индекса, который позволяет отслеживать колебания мировых цен на самые ходовые продовольственные товары, оказалось на 23,1% выше показателя декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

По итогам 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 125,7 пунктов, что на 28,1% выше показателя 2020 года.

«В обычных условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства, однако рост цен на ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия, и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году», — заявил старший экономист ФАО Абдулреза Аббассян.

По данным ФАО, в декабре 2021 года цены на зерновые снизились на 0,6% по сравнению с ноябрьским уровнем.

Этому способствовало снижение экспортных котировок пшеницы вследствие улучшения ситуации с предложением по итогам уборки урожая в Южном полушарии, что позволило с лихвой компенсировать повышение цен на кукурузу.

«В декабре на фоне вялого международного спроса несколько подешевело растительное масло, однако за 2021 год его средняя цена увеличилась на 65,8 процента по сравнению с 2020 годом», — добавили в ФАО.

При этом, в конце года подешевел сахар.

«Цены на мясо в декабре практически не изменились, в то же время по итогам 2021 года они оказались на 12,7% выше, чем в 2020 году. Стоимость сливочного масла и молока в декабре повысилась вследствие снижения объемов их производства в Западной Европе и Океании. При этом сыр стал немного дешевле. Но в целом по итогам 2021 года среднее значение индекса цен на молочную продукцию оказалось на 16,9% выше уровня 2020 года», — резюмировали в ООН.