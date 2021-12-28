Украинцев ждет новый налог: придется платить даже за подарки

Уже скоро украинцев заставят платить налоги даже со старой прибыли. Речь идет не обо всех доходах, а лишь о неофициальных. Уже с начала 2022 года налоговая служба будет использовать косвенные методы налогового контроля, а значит, все украинцы рано или поздно будут вынуждены заплатить налоги.

Пока известно лишь о том, что официальные доходы украинцев сравнят с расходами, а из незадекларированной разницы заставят уплатить налог. Если человек не имеет возможности подтвердить происхождение средств, его заставят уплатить налог на разницу.

На этом этапе под проверки налоговой подпадают такие доходы:

независимая профессиональная деятельность, например, парикмахеры, работающие дома;

доходы, полученные не от официального работодателя;

средства, поступившие из-за рубежа;

доход по сдаче недвижимого имущества в аренду;

доходы от инвестиций;

подарки;

прощенные долги и кредиты, если сумма превышает четверть минимальной зарплаты;

прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат;

средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь;

деньги от продажи недвижимого имущества.

Кроме всего перечисленного выше, не придется платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилая недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов и один автомобиль.

Если активы превышают вышеописанные и гражданин до сентября 2022 года не подаст нулевую декларацию, то ему придется заплатить:

5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц;

2,5% с ОВГЗ ;

10% от остальной части собственности.

Как видите, лучше не ждать, а как можно быстрее заполнить нулевую декларацию и добровольно уплатить налоги. Отметим, что деньги придется минимум на 1 год положить на банковский счет. Если не легализовать средства или имущество, то вскоре ими нельзя будет воспользоваться. Конечно, ваш нелегальный дом никто не будет забирать, но если вы захотите его продать, придется заплатить налог по правилам Налогового кодекса Украины.