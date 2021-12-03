Топ высокооплачиваемых профессий в Украине: кто и где зарабатывает больше всего

Средняя зарплата официально трудоустроенных сотрудников в Украине, по данным Государственной службы статистики, в ноябре составила 14 тыс. грн. Однако есть профессии, представители которых зарабатывают больше.
Об этом говорят данные совместного проекта grc.ua и the page.
По данным кадрового портала grc.ua, зарплаты в 2021 году не претерпели негативных изменений, хотя и средняя заработная плата, указанная в вакансиях украинских компаний, выросла не намного. «Однако с учетом официального показателя инфляции получать больше украинцы, к сожалению, не стали», — говорится в сообщении.
Так, средний уровень заработной платы по профсфере в ІТ и телеком в ноябре 2021 года составил 62,8 тыс. грн, что является самым высоким показателем среди всех сфер. А еще восемь месяцев назад — в апреле 2021-го, она была 51,5 тыс. грн. То есть за восемь месяцев она выросла на 11,3 тыс. грн.
На втором месте оказался топ-менеджмент со средней зарплатой 44,5 тыс. грн, что на 4,3 тыс. грн больше, чем восемью месяцами ранее.
Далее идут: консалтинг (по данным grc.ua, в пятерку самых высоких средних зарплат в Украине сфера начала входить не так давно) — 30,5 тыс. грн (- 1,1 тыс. грн); страхование — 25,6 тыс. грн (+ 2 тыс. грн), а также строительство и недвижимость — 28,5 тыс. грн (+ 6 тыс. грн).
В целом за последние восемь месяцев средняя зарплата по всем вакансиям выросла на 1,3 тыс. грн — с 17,1 до 18,4 тыс. грн.
Инфографика: grc.ua и the page
В Украине есть профессии, представителям которых платят даже больше, чем в IT-сфере:
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