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Топ высокооплачиваемых профессий в Украине: кто и где зарабатывает больше всего

Топ высокооплачиваемых профессий в Украине: кто и где зарабатывает больше всего

Средняя зарплата официально трудоустроенных сотрудников в Украине, по данным Государственной службы статистики, в ноябре составила 14 тыс. грн. Однако есть профессии, представители которых зарабатывают больше.

Об этом говорят данные совместного проекта grc.ua и the page.

По данным кадрового портала grc.ua, зарплаты в 2021 году не претерпели негативных изменений, хотя и средняя заработная плата, указанная в вакансиях украинских компаний, выросла не намного. «Однако с учетом официального показателя инфляции получать больше украинцы, к сожалению, не стали», — говорится в сообщении.

Так, средний уровень заработной платы по профсфере в ІТ и телеком в ноябре 2021 года составил 62,8 тыс. грн, что является самым высоким показателем среди всех сфер. А еще восемь месяцев назад — в апреле 2021-го, она была 51,5 тыс. грн. То есть за восемь месяцев она выросла на 11,3 тыс. грн.

На втором месте оказался топ-менеджмент со средней зарплатой 44,5 тыс. грн, что на 4,3 тыс. грн больше, чем восемью месяцами ранее.

Далее идут: консалтинг (по данным grc.ua, в пятерку самых высоких средних зарплат в Украине сфера начала входить не так давно) — 30,5 тыс. грн (- 1,1 тыс. грн); страхование — 25,6 тыс. грн (+ 2 тыс. грн), а также строительство и недвижимость — 28,5 тыс. грн (+ 6 тыс. грн).

В целом за последние восемь месяцев средняя зарплата по всем вакансиям выросла на 1,3 тыс. грн — с 17,1 до 18,4 тыс. грн.


Инфографика: grc.ua и the page

В Украине есть профессии, представителям которых платят даже больше, чем в IT-сфере:

  • Киев — трафик-менеджер/медиабайер (от $ 10 тыс., или от 272 тыс. грн);
  • Днепропетровская область — программист C# (от $ 5,5 тыс., или от 149,6 тыс. грн);
  • Харьковская область — full-stack разработчик ($ 5 — $ 6 тыс., или 130 тыс. — 163 тыс. грн);
  • Одесская область — senior Frontend Vue. js (for humanize technology) ($ 4 — $ 6 тыс., или 108,8 — 163,2 тыс. грн);
  • Киевская область — node. JS Full-Stack-разработчик ($ 3,2 тыс. — $ 4 тыс., или 87 тыс. — 108,8 тыс. грн);
  • Львовская область — водитель международных перевозок (2,3 тыс. евро — 3 тыс. евро, или 70,6 тыс. грн — 92,1 тыс. грн);
  • Запорожская область — водитель международных перевозок (2,3 тыс. евро — 3 тыс. евро, или 70,6 тыс. грн — 92,1 тыс. грн);
  • Донецкая область — менеджер по продаже оборудования на входящих заявках (удаленно) ($ 390 — $ 2,3 тыс. грн, или 10,6 тыс. грн — 62,5 тыс. грн);
  • Винницкая область — senior PHP-программист (от $ 3,3 тыс., или от 91,1 тыс. грн);
  • Николаевская область — водитель самосвала категории С, Е (25 тыс. грн — 36 тыс. грн);
  • Черкасская область — комплектовщик (23 тыс. грн. — 30,5 тыс. грн);
  • Полтавская область — директор по транспортной логистике (руководитель проекта) (30 тыс. грн — 60 тыс. грн);
  • Житомирская область — менеджер образовательных курсов (16,3 тыс. грн — 34 тыс. грн);
  • Ивано-Франковская область — водитель самосвала категории С, Е (25 тыс. грн — 36 тыс. грн);
  • Сумская область — демо-учитель (16,3 тыс. грн — 34 тыс. грн);
  • Ровенская область — машинист буровой установки/бурильщик (AtlasCopco) (от 30 тыс. грн);
  • Черниговская область — комплектовщик товаров (22 тыс. грн — 30,5 тыс. грн);
  • Волынская область — senior PHP-программист (от 91,1 тыс. грн);
  • Херсонская область — менеджер по продажам (ведущий менеджер) (26,5 тыс. грн — 30 тыс. грн);
  • Тернопольская область — немецкий агент по поддержке клиентов (удаленно) (18 тыс. грн — 27 тыс. грн);
  • Черновицкая область — менеджер по продажам со знанием английского языка (15 тыс. грн — 40 тыс. грн);
  • Закарпатская область — водитель такси Болт (20 тыс. грн — 25 тыс. грн);
  • Хмельницкая область — продакт-менеджер (агро СЗР, микроудобрение) (20 тыс. грн — 50 тыс. грн);
  • Кировоградская область — инженер участка по наладке и испытаниям (от 20 тыс. грн);
  • Луганская область — менеджер по продаже услуг (удаленно) (27, 2 тыс. грн — 43, 5 тыс. грн).

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По материалам grc.ua
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