НБУ оценил потери экономики Украины от карантина

Экономика приспособилась к работе в новых условиях, но негативное влияние карантинных ограничений сохранялось. По оценкам НБУ, их действие привело к потере около 0,8 п. п. роста ВВП в 2021 году.
Об этом свидетельствует «Отчет о финансовой стабильности, декабрь 2021 года» Национального банка Украины.
Как отмечается в отчете, согласно предварительным данным Госстата, реальный ВВП в III квартале вырос лишь на 2,7% г/г. Сдерживают рост экономики ограниченные производственные мощности, низкий уровень частных инвестиций, подорожание энергоносителей, слабое восстановление сферы услуг.
«Зато экономическое восстановление поддерживают устойчивый потребительский спрос, оживление инвестиционной активности, в частности в государственном секторе, рекордный урожай. Согласно октябрьскому прогнозу НБУ, рост экономики в этом году составит 3,1%», — говорится в документе.
По оценкам НБУ, в следующем году ключевым фактором роста ВВП ожидаемо останется внутренний спрос. Ускорение темпов вакцинации и дальнейшее приспособление бизнеса и населения к работе в условиях карантина минимизирует негативное влияние возможных дальнейших ограничений на экономику.
Замедлять экономический рост будет высокая стоимость энергоносителей. Это грозит повышением себестоимости продукции, более медленным снижением инфляции, сокращением производства энергоемких отраслей, более высокими расходами бюджета на субсидии и поддержку энергетических компаний. В итоге, по оценкам НБУ, в 2022 году экономика вырастет на 3,8%, говорится в отчете.
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