Столичные власти снова заговорили о карантинных спецпропусках в транспорт

Столичные власти утвердили временный порядок функционирования информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками «Карантин». Соответствующее решение утверждено протоколом заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 19 от 10.12.2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По словам первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Алексея Кулебы, сейчас киевские власти не планируют вводить спецпропуски или ограничивать работу общественного транспорта.

«Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро ввести такой инструмент. Сейчас таких планов нет», — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что введение ограничений зависит от уровня заболеваемости и эпидемических показателей.

«Сейчас вакцинация — это единственный способ предотвратить будущие локдауны и попадание в „красную зону“. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать это в ближайшем пункте прививки. Будьте сознательными — соблюдайте карантинные ограничения, берегите себя и окружающих. Город со своей стороны готов к любым сценариям развития», — сказал первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления.

Напомним, с 10 августа в Киеве заработала в тестовом режиме электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантинных ограничений.

Во время жесткого карантина в Киеве в ноябре спецпропуски в транспорт не вводились.