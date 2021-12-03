Денег хватило не всем: названы самые богатые и самые бедные облцентры Украины

Местным властям в Украине в целом хватает денег на то, чтобы обеспечивать нормальные дороги, финансировать больницы и тому подобное. Наиболее финансово обеспеченными оказались Днепровская городская территориальная община и Киев, которым хватает средств на покрытие расходов. При этом меньше всего ресурсов – у Краматорской и Северодонецкой общин, хотя в 2021 году последнее место занял Херсон.
Центр совместных действий провел исследование финансовой состоятельности городских территориальных общин областных центров. Результаты анализа показали, насколько органы местного самоуправления (ОМС) могут обеспечивать себя средствами для решения проблем граждан и стабильного развития общин.
Самые обеспеченные общины в 2021-м:
Наименее обеспеченные общины в 2021-м:
Инфографика: centreua.org
Как подсчитывали?
Эксперты оценили 24 местных бюджета по следующим индикаторам:
Так, по каждому из индикаторов община получала одну из оценок: 0 баллов – низкий уровень, 5 баллов – средний уровень, 10 баллов – высокий уровень. Аналитики оценили местные бюджеты за 2018-2020 годы, а также январь-сентябрь 2021 года.
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