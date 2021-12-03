Денег хватило не всем: названы самые богатые и самые бедные облцентры Украины

Местным властям в Украине в целом хватает денег на то, чтобы обеспечивать нормальные дороги, финансировать больницы и тому подобное. Наиболее финансово обеспеченными оказались Днепровская городская территориальная община и Киев, которым хватает средств на покрытие расходов. При этом меньше всего ресурсов – у Краматорской и Северодонецкой общин, хотя в 2021 году последнее место занял Херсон.

Центр совместных действий провел исследование финансовой состоятельности городских территориальных общин областных центров. Результаты анализа показали, насколько органы местного самоуправления (ОМС) могут обеспечивать себя средствами для решения проблем граждан и стабильного развития общин.

Самые обеспеченные общины в 2021-м:

Днепровская;

Киев;

Львовская;

Запорожская, Одесская;

Винницкая, Тернопольская, Харьковская.

Наименее обеспеченные общины в 2021-м:

Херсонская;

Северодонецкая, Николаевская, Краматорская;

Луцкая.



Инфографика: centreua.org

Как подсчитывали?

Эксперты оценили 24 местных бюджета по следующим индикаторам:

сколько денег выделяют на ремонт дорог, газификацию, закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, строительство школ и больниц;

сколько средств община тратит на ОМС ;

; имеет ли ОМС остаточные средства, которые может отдать более бедным общинам;

остаточные средства, которые может отдать более бедным общинам; сколько средств община тратит на зарплату.

Так, по каждому из индикаторов община получала одну из оценок: 0 баллов – низкий уровень, 5 баллов – средний уровень, 10 баллов – высокий уровень. Аналитики оценили местные бюджеты за 2018-2020 годы, а также январь-сентябрь 2021 года.