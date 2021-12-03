Как 1000 грн за вакцинацию повлияют на размер субсидии - объяснение Минсоцполитики

На назначение жилищной субсидии не влияют средства, полученные за вакцинацию по программе «еПоддержка». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали.
Сейчас граждане, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, начали получать средства в сумме 1 тысячи гривен по программе «еПоддержка».
Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах.
Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.
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