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Как 1000 грн за вакцинацию повлияют на размер субсидии - объяснение Минсоцполитики

Как 1000 грн за вакцинацию повлияют на размер субсидии - объяснение Минсоцполитики

На назначение жилищной субсидии не влияют средства, полученные за вакцинацию по программе «еПоддержка». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали.

Сейчас граждане, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, начали получать средства в сумме 1 тысячи гривен по программе «еПоддержка».

Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах.

Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.

Справка Finance.ua:

  • 15 ноября Владимир Зеленский объявил, что украинцы, которые имеют две прививки от COVID-19, смогут получить тысячу гривен по программе «еПоддержка».
  • Выплаты по программе должны были стартовать 19 декабря 20 212 года. Однако некоторые банки начали выплачивать средства чуть раньше. Например, monobank начал выплачивать своим клиентам «ковидную» тысячу гривен еще 16 декабря.

Тысяча за вакцинацию: как получить. И куда можно потратить

По материалам Finance.UA
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