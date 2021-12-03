Как 1000 грн за вакцинацию повлияют на размер субсидии - объяснение Минсоцполитики

На назначение жилищной субсидии не влияют средства, полученные за вакцинацию по программе «еПоддержка». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали.

Сейчас граждане, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, начали получать средства в сумме 1 тысячи гривен по программе «еПоддержка».

Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах.

Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.

Справка Finance.ua:

15 ноября Владимир Зеленский объявил, что украинцы, которые имеют две прививки от COVID -19, смогут получить тысячу гривен по программе «еПоддержка».