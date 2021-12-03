Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для поездок до 9 месяцев

Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла правила, согласно которым COVID-сертификат будет действителен для путешествий в течение 9 месяцев после последней прививки. Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
«Сегодня Комиссия утвердила правила, касающиеся цифрового COVID-сертификата ЕС, установив обязывающий срок принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (ровно 270 дней) с целью путешествий внутри ЕС», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым усиливающие дозы рекомендуются не позднее чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации.
Сертификат будет действительным в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут быть скорректированы, и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.
Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. Данные правила касаются только поездок между странами.
По словам официального представителя ЕС, после бустерной вакцинации срок действия COVID-сертификата будет продлен без установленного лимита, поскольку пока нет достаточной информации о продолжительности защиты после усиливающей прививки.
Напомним, в Украине по состоянию на утро, 21 декабря прошли базовый курс вакцинации от коронавируса более 13 млн человек. Дополнительную прививку получили за сутки почти 80 человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакетыВчера, 16:45 - 4332 38
Порошенко подписали подозрение в "угольном" деле, - ТурчиновВчера, 16:15 - 1188 12
Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбораВчера, 17:03 - 11099 10
НКРЭКУ разрешила угольным электростанциям закупать газ для генерации электроэнергииВчера, 17:30 - 234 8
Цена на газ в Европе взлетела до отметки $1800 за тысячу кубметров3 ч. назад - 355 4
Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбораВчера, 17:03 - 11099 10
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакетыВчера, 16:45 - 4332 38
Пенсионеры тоже могут получить «экономический паспорт»Вчера, 16:06 - 3321 2
Польша изменила правила въезда для украинцев: что нужно знатьВчера, 15:25 - 2185
Порошенко подписали подозрение в "угольном" деле, - ТурчиновВчера, 16:15 - 1188 12
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1643
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2182 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2292
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 616
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1884 1