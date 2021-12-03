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В МИД презентовали новую платформу для продвижения экспорта за границу

В МИД презентовали новую платформу для продвижения экспорта за границу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник презентовал цифровую платформу министерства иностранных дел Nazovni, которая призвана увеличить экспорт и инвестиции.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет «Европейская правда».

Кулеба презентовал новую платформу во время конференции украинских послов в государственной резиденции «Синегора».

На платформе Nazovni украинский бизнес сможет получить доступ к новым возможностям на иностранных рынках, отметили в МИД. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе по ссылке и создать заявку.

Дипломаты проверят заявку, и МИД поможет найти актуальные направления для каждого отдельного рынка, проанализировать рынок и найти точки взаимовыгодного сотрудничества, ознакомиться с экономическим паспортом страны, найти и проверить деловых партнеров, получить поддержку проектной деятельности, получить консультацию о работе за границей, принять участие в выставках и бизнес-миссиях за рубеж.

«Цифровая платформа Nazovni создаст новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире, поможет увеличить экспорт и привлечь новые иностранные инвестиции и технологии в Украине. Это новый уровень взаимодействия государства и бизнеса. Украинские компании смогут всего в несколько кликов получить услуги МИД и 131 дипломатического учреждения Украины для продвижения товаров и услуг за границей», — рассказал министр.

По материалам Економічна Правда
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