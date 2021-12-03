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За рубежом бывают треть украинцев: основные направления

За рубежом бывают треть украинцев: основные направления

Около 34% украинцев пересекали государственную границу в течение последних четырех лет (с 2017 года). Несколько чаще пересекали границу жители западного региона (около 41%), а среди жителей центра, юга и востока Украины границу пересекали примерно одинаковые доли граждан (около 30-34%).

Об этом сообщается в данных опроса фонда “Демократические инициативы” и КМИС.

Чаще всего украинцы пересекали воздушную границу Украины при путешествиях самолетом (52%). Также 40% отметили, что они пересекали наземную границу с Польшей, около 17% пересекали наземную границу с РФ, еще 13% пересекали наземную границу с Венгрией. Наземные границы с другими государствами пересекали менее 10% украинцев.

Лишь около 3% пересекали границу с оккупированными территориями ОРДЛО или админграницу с Крымом. Как отмечают социологи, эти показатели рассчитаны от тех, кто пересекал границу в течение последних четырех лет. То есть, в целом среди населения Украины тех, кто пересекал границу с оккупированными территориями ОРДЛО, около 1%.

Напомним, в ноябре 2021 года самыми большими союзниками Украины опрошенные считают:

  • Канаду (61%),
  • Литву (59%),
  • Польшу (67%)
  • Великобританию (56%),
  • США (61%) и Турцию (52%).
По материалам РБК-Украина
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