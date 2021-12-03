НБУ будет дистанционно проверять банки и небанковские учреждения по вопросам финмониторинга и валютного надзора

Национальный банк ввел дистанционный подход к проведению выездных проверок банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в условиях карантина.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такой подход должен обеспечить непрерывность надзора в условиях карантина и уменьшить риски для здоровья работников банков, небанковских учреждений, которые являются объектами проверки, и Национального банка.

Проведение выездных проверок в помещении объекта проверки может осложняться переходом на удаленную форму работы. Поэтому Национальный банк нормативно урегулировал проведение выездных проверок в условиях карантина с использованием инструментов удаленного доступа.

Отныне инспекционная группа имеет право получить удаленный доступ к документам/информации объекта проверки и к его системам автоматизации.

Встречи членов инспекционной группы с руководителями и работниками банка/небанковского учреждения могут проводиться в режиме видеоконференции и/или телефонной связи, интервью с руководителями и работниками объекта проверки – в режиме видеоконференции.