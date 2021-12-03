0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

НБУ будет дистанционно проверять банки и небанковские учреждения по вопросам финмониторинга и валютного надзора

НБУ будет дистанционно проверять банки и небанковские учреждения по вопросам финмониторинга и валютного надзора

Национальный банк ввел дистанционный подход к проведению выездных проверок банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в условиях карантина.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такой подход должен обеспечить непрерывность надзора в условиях карантина и уменьшить риски для здоровья работников банков, небанковских учреждений, которые являются объектами проверки, и Национального банка.

Проведение выездных проверок в помещении объекта проверки может осложняться переходом на удаленную форму работы. Поэтому Национальный банк нормативно урегулировал проведение выездных проверок в условиях карантина с использованием инструментов удаленного доступа.

Отныне инспекционная группа имеет право получить удаленный доступ к документам/информации объекта проверки и к его системам автоматизации.

Встречи членов инспекционной группы с руководителями и работниками банка/небанковского учреждения могут проводиться в режиме видеоконференции и/или телефонной связи, интервью с руководителями и работниками объекта проверки – в режиме видеоконференции.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.