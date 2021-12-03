Убытки от коррупции в энергетике превышают 4 миллиарда - Сытник

Размер ущерба от коррупции, уличенной в топливно-энергетическом комплексе Украины, превышает четыре миллиарда гривен.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время презентации Антикоррупционного обзора энергетического сектора в Украине Организации экономического сотрудничества и развития, сообщает в Телеграме Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Как отмечается, исследование, среди прочего, освещает проблемы, связанные с выявлением, расследованием коррупционных преступлений, конфискацией и возвратом активов, а также принятием судебных решений, санкций и исполнением судебных решений.
«С начала работы НАБУ топливно-энергетический комплекс (ТЭК) был и остается одним из основных направлений деятельности детективов. Недаром первые уголовные производства касались именно злоупотреблений в этой области, они уже расследованы и слушаются в суде», — отметил Сытник во время панельной дискуссии «Расследование и преследование коррупции в энергетическом секторе».
В частности, речь идет о «газовом деле», начатом по факту завладения более 1,6 млрд грн от добычи и продажи газа через договоры совместной деятельности, а также о расследовании по завладению 600 млн грн двух государственных предприятий — «ВостГОК» и «Национальная атомная энергогенерирующая компания „Энергоатом“».
«В обоих случаях организаторами схем обвинение считает бывших народных депутатов Украины», — отметил директор НАБУ.
В общем злоупотребления в топливно-энергетическом комплексе НАБУ расследовало в рамках более 380 уголовных производств, среди которых в более чем 100 процессах расследование закончено — дела в судах.
«На скамье подсудимых оказались более 75 человек, в отношении двух из них есть приговоры суда с реальным заключением, которые вступили в законную силу. Размер убытков, установленных из-за коррупции, разоблаченной в топливно-энергетическом комплексе по делам, которые в суде, превышает 4 млрд грн», — подчеркнул Сытник.
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