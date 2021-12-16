Торговля между Украиной и Польшей впервые установила многомиллиардный рекорд

Объем торговли между Украиной и Польшей по результатам 2021 года впервые пересечет рекордную отметку в $10 миллиардов.
Об этом в комментарии агентству «Укринформ» рассказал руководитель отдела по экономическим вопросам посольства Украины в Республике Польша Игорь Баранецкий.
«Торговля Украины с Польшей не только вышла на доковидный уровень, но и будет иметь рекордные показатели. По результатам этого года двусторонняя торговля товарами превысит $10 млрд, а вместе с услугами этот показатель достигнет отметки в $11 млрд».
По его словам, впервые после вступления Польши в ЕС в 2004 году для Украины сформировалось положительное сальдо в торговле с этой страной.
Таким образом, в 2021 году Польша уверенно закрепилась на позиции второго крупнейшего торгового партнера и экспортного рынка Украины, уступая лишь Китаю. Она также вошла в ТОП-5 импортеров украинской аграрной продукции. В общем объеме, доля сельскохозяйственной продукции сейчас приближается к $2 млрд. При этом баланс в этом секторе практически равный.
Дипломат также проинформировал, что в этом году объем польских инвестиций в Украину впервые превысил $1 млрд, причем уже в первом полугодии. В то же время растут украинские инвестиции в польскую экономику. В частности, количество польских фирм с украинскими учредителями, соучредителями и капиталом летом этого года превысило 20 тысяч и приближается к 25% от общего числа компаний с иностранным капиталом в РП. Советник посольства Украины выразил убеждение, что по результатам этого года их количество достигнет 22-23 тысяч.
Среди самых больших вызовов для двусторонних экономических отношений, дипломат назвал логистику. Впрочем, отметил он, в бюджете на 2022 год заложены средства на улучшение инфраструктуры на границе.
Кроме того, проблемой является постоянная нехватка разрешений для украинских международных перевозчиков – наша страна просит у Польши 200 тысяч таких разрешений, а получает всего 160 тысяч.
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