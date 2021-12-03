Китайский FAW в 2022 году начнет продавать электромобили в Японии

Китайский концерн FAW планирует в 2022 году начать продавать свои автомобили в Японии. Акцент китайцы сделают на электромобилях, сообщает японское издание Nikkei Asia.
Япония всегда считалась страной с передовыми технологиями. Но, похоже, скоро эти времена пройдут. Оказывается, китайский концерн FAW Group планирует занять ведущую позицию по продажам электромобилей в этой стране.
Продажи автомобилей, которые выпускает FAW, начнутся в Японии в 2022 году. Вначале японцам предложат гибридный внедорожник Hongqi, а потом появится его полностью электрическая версия.
Вряд ли речь идет про абсолютно новую модель. Скорее всего, японцам предложат внедорожники HS5, HS7, или E-HS9. На одной подзарядке батареи такая машина сможет проехать 690 км. Ориентировочная цена – 96 700 долларов, без учета стимулов.
Это не первый китайский автопроизводитель, который вышел на японский рынок. Ранее стало известно, что в Японии начались продажи электромобилей BYD. Эта компания планирует в 2022 году увеличить свое присутствие на японском рынке.
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