«Украинская биржа» допустила к торгам акции известных иностранных компаний

«Украинская биржа» включила в биржевой список акции трех всемирно известных компаний McDonald’s, Johnson&Johnson и CSX.

УБ включила в биржевой список ценные бумаги компаний McDonald’s, Johnson&Johnson и железнодорожного оператора CSX Corporation.

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«Около полугода тому назад я прогнозировал, что к концу декабря иностранных акций в списке будет больше, чем украинских. На сегодня их 25 из 59, но тренд устойчивый – иностранные добавляются, украинские уходят», – отметил директор по развитию УБ Алексей Сухоруков.

Торги на «Украинской бирже» стартовали в марте 2009 года.

15 июля “Украинская биржа” приобрела 15% в капитале ООО “Электронные торги Украины” (UBIZ.ua).