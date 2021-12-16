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В Нацбанке рассказали, сколько банки заработали в ноябре

В Нацбанке рассказали, сколько банки заработали в ноябре

В ноябре прибыль банков составила 7,374 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Динамика – сколько зарабатывали банки в 2021 году:

  • в январе прибыль банков составила 4,1 млрд грн;
  • в феврале – 2,4 млрд грн;
  • в марте – 4,4 млрд грн;
  • в апреле – 6,6 млрд грн;
  • в мае – 6,3 млрд грн;
  • в июне – 6,2 млрд грн;
  • в июле – 9,7 млрд грн;
  • в августе – 5,8 млрд грн;
  • в сентябре – 5,8 млрд грн;
  • в октябре – 6,9 млрд грн.

Доходы банков за 11 месяцев составили 243,568 млрд гривен, расходы – 177,840 млрд гривен.

При этом процентные доходы составили 152,248 млрд гривен, а расходы – 46,669 млрд гривен, комиссионные доходы – 83,513 млрд гривен, комиссионные расходы – 31,507 млрд гривен. В прошлом году – 43,4 млрд гривен.

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Доходы банков за 11 месяцев выросли на 6% по сравнению с результатом 11 месяцев 2020 года, в то же время расходы уменьшились на 5%.

По материалам Finance.UA
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