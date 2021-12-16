Рада примет пакет законопроектов о накопительной пенсионной системе в 2022 году — Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что депутаты планируют принять ряд законопроектов, необходимых для запуска накопительной пенсии, до конца следующего года.
Верховная Рада планирует в 2022 году принять пакет законопроектов по запуску накопительного уровня пенсионной системы. Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил в интервью Интерфакс-Украина.
«…Сейчас команда должна пережить подобное — большой бой за пенсионную реформу, за накопительную пенсию. О ней говорят уже 20 лет, но ни одного закона не приняли. Мы планируем ее запустить», — заявил депутат.
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Он добавил, что в пакете для запуска накопительной пенсионной системы насчитывается пять-шесть законопроектов, которые нужно принять.
Ранее Арахамия заявлял, что Рада планирует начать рассмотрение пакета законопроектов о накопительной пенсионной реформе в январе.
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