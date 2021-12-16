В НБУ рассказали об итогах лицензирования и раскрытия структуры собственности компаний (инфографика)

Общее количество поставщиков финансовых услуг в Украине по состоянию на 15 декабря 2021 года насчитывает 1790 поставщиков. Из них финансовые компании составляют 946, ломбарды – 266, страховые компании – 156, лизингодатели -140, кредитные союзы – 281 и один оператор почтовой связи.

Об итогах лицензирования и раскрытия структуры собственности рассказал директор Департамента лицензирования НБУ Михаил Федоренко на мероприятии FinYear, которое состоялось 17 декабря в Киеве.

Еще 17 апреля 2021 года вступило в силу постановление НБУ №30, которое определяет требования к структуре собственности компаний. Поставщики финансовых услуг должны были ее раскрыть. Если у некоторых компаний она была непрозрачной, то устанавливался срок на приведение структуры собственности в соответствие с требованиями регулятора. По результатам анализа в настоящее время 128 компаний вообще не подали информацию о собственности, среди них 38 финкомпаний, 63 ломбарда, 8 страховых компаний и 19 лизингодателей.

С начала года было исключено из реестра 286 компаний и включено 123. Что касается исключения компаний, в основном это были обращения самих компаний.

Выданные лицензии. По словам Федоренко, аннулирований было гораздо больше, чем выданных лицензий. Это связано с обращением самих лицензиатов. В настоящее время более половины рынка прозрачно. Это 847 компаний. Компании, имеющие непрозрачную структуру собственности – 323.

Федоренко отметил, что наиболее типичные признаки непрозрачности структур собственности, выявленные НБУ, следующие:

циклическая структура собственности;

приобретение и увеличение существенного участия без согласования регулятора;

отсутствие владельцев существенного участия;

наличие номинального владельца;

наличие лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами;

непредоставление информации о трастовой конструкции.

Штрафы. НБУ не применял штрафы к:

компаниям, которые подали документы с опозданием до 4 недель;

включены в реестр с 17.04 по 17.06.2021;

находятся на неподконтрольной территории и не имеют действующих лицензий.

По состоянию на 15 декабря 2021 года было применено 52 штрафа. Минимальный размер штрафа – 6,8 тыс. грн, максимальный – 34 тыс. грн.

«По проблематике мы можем выделить три блока: несоблюдение сроков подачи, некомплектность пакетов документов и ненадлежащая коммуникация. Обращаю внимание, что необходимо подавать информацию ежегодно до 1 февраля по состоянию на 1 января», – отметил Федоренко.

В НБУ также напомнили, что нужно постоянно осуществлять контроль за соответствием структуры собственности, своевременно сообщать регулятору об изменениях и обстоятельствах или событиях, которые могут свидетельствовать о несоответствии структуры.