В НБУ рассказали об итогах лицензирования и раскрытия структуры собственности компаний (инфографика)

Общее количество поставщиков финансовых услуг в Украине по состоянию на 15 декабря 2021 года насчитывает 1790 поставщиков. Из них финансовые компании составляют 946, ломбарды – 266, страховые компании – 156, лизингодатели -140, кредитные союзы – 281 и один оператор почтовой связи.
Об итогах лицензирования и раскрытия структуры собственности рассказал директор Департамента лицензирования НБУ Михаил Федоренко на мероприятии FinYear, которое состоялось 17 декабря в Киеве.
Еще 17 апреля 2021 года вступило в силу постановление НБУ №30, которое определяет требования к структуре собственности компаний. Поставщики финансовых услуг должны были ее раскрыть. Если у некоторых компаний она была непрозрачной, то устанавливался срок на приведение структуры собственности в соответствие с требованиями регулятора. По результатам анализа в настоящее время 128 компаний вообще не подали информацию о собственности, среди них 38 финкомпаний, 63 ломбарда, 8 страховых компаний и 19 лизингодателей.
С начала года было исключено из реестра 286 компаний и включено 123. Что касается исключения компаний, в основном это были обращения самих компаний.
Выданные лицензии. По словам Федоренко, аннулирований было гораздо больше, чем выданных лицензий. Это связано с обращением самих лицензиатов. В настоящее время более половины рынка прозрачно. Это 847 компаний. Компании, имеющие непрозрачную структуру собственности – 323.
Федоренко отметил, что наиболее типичные признаки непрозрачности структур собственности, выявленные НБУ, следующие:
Штрафы. НБУ не применял штрафы к:
По состоянию на 15 декабря 2021 года было применено 52 штрафа. Минимальный размер штрафа – 6,8 тыс. грн, максимальный – 34 тыс. грн.
«По проблематике мы можем выделить три блока: несоблюдение сроков подачи, некомплектность пакетов документов и ненадлежащая коммуникация. Обращаю внимание, что необходимо подавать информацию ежегодно до 1 февраля по состоянию на 1 января», – отметил Федоренко.
В НБУ также напомнили, что нужно постоянно осуществлять контроль за соответствием структуры собственности, своевременно сообщать регулятору об изменениях и обстоятельствах или событиях, которые могут свидетельствовать о несоответствии структуры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нью-Йорк откажется от использования газа в домах: решение уже принято16.12.2021, 22:45 - 4471 11
Порошенко подписали подозрение в "угольном" деле, - Турчинов3 ч. назад - 353 10
3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)12 ч. назад - 5957 6
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты3 ч. назад - 1093 4
Государственная аудиторская служба объяснила, как сейчас воруют на строительстве дорогПозавчера, 20:23 - 2757 4
3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)12 ч. назад - 5957 6
В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциями7 ч. назад - 1375 1
Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбора3 ч. назад - 1283 3
Зеленский подписал закон о специальном режиме на рынке ИТ9 ч. назад - 1162 3
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты3 ч. назад - 1093 4
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1602
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2143 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2250
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 606
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1850 1