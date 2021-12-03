Стартап: дирижабль на водородном топливе сможет нести в 8-10 раз больше груза, чем обычный самолёт

Стартап H2 Clipper презентовал концепт новых водородных дирижаблей. Проект может стать альтернативой экологически вредным самолётам и кораблям, позволяя сделать грузоперевозки полностью углеродно нейтральными. Такие дирижабли смогут нести в 8-10 раз больше груза, чем обычный самолёт.

По прогнозам разработчиков, каждый H2 Clipper сможет поднимать до 150 000 килограммов груза, для которого будет доступно 7530 кубических метров пространства.

Скорость аппарата будет значительно ниже, чем у самолёта, и составит около 282 км/ч. Однако даже такие показатели позволят ему передвигаться до 10 раз быстрее, чем грузовым кораблям.

Стоимость транспортировки груза будет в четыре раза дешевле, чем у существующих самолётов. Дальность полёта может составлять до 9656 километров, что позволит связать любые две точки на земном шаре лишь с одной дозаправкой.

Стартап рассчитывает создать полностью готовую версию H2 Clipper к 2024 году, а к 2026-му ввести его в эксплуатацию. При наличии существенного коммерческого спроса к 2030-му планируется запустить около 100 таких дирижаблей.